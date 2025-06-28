بوغبا ينضم رسميا إلى موناكو الفرنسي

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اعلن الفرنسي اليوم السبت تعاقده مع لاعب الوسط السابق لمانشستر الإنكليزي ويوفنتوس بعقد يمتد لعامين، حيث سيلعب في الدوري الفرنسي للمرة الأولى.وأصبح (32 عاما) لاعبا حرا منذ 30 تشرين الثاني بعد فسخ عقده مع .