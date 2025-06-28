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رياضة

بوغبا ينضم رسميا إلى موناكو الفرنسي

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:59
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اعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت تعاقده مع بول بوغبا لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد لعامين، حيث سيلعب في الدوري الفرنسي للمرة الأولى.
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وأصبح بوغبا (32 عاما) لاعبا حرا منذ 30 تشرين الثاني بعد فسخ عقده مع يوفنتوس.
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