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رياضة
وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال
Lebanon 24
28-06-2025
|
16:44
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توفي
باري
هيلز، أحد أبرز مدربي سباقات الخيول في جيله، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود شهد خلالها أكثر من 3000 فوز.
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منذ حصوله على رخصة التدريب عام 1969، وضع هيلز بصمته في عالم السباقات، إذ درّب فائزين في سباقات كلاسيكية بارزة مثل 1000 و2000 غينيز، وبطل
سانت
ليجر "موناكس"، إلى جانب فوز أسطوري في سباق Prix de l'Arc de Triomphe عبر الحصان "راينغولد".
لم يقتصر تأثير هيلز على سجله الذهبي فحسب، بل امتد إلى أسرته، إذ سار أبناؤه
مايكل
وريتشارد على خطاه في مضمار السباقات، محققين نجاحات كلاسيكية بدورهم، فيما تولى ابنه تشارلي تدريب خيول العائلة بعد تقاعده عام 2011، وحقق نجاحات لافتة. أما ابنه
جورج
، فيعمل في مجال تأمين الخيول، بينما رحل ابنه الأكبر، جون، في 2014 بعد مسيرة تدريبية ناجحة أيضًا.
في بيان نعي، قالت هيئة سباق الخيل
البريطانية
: "نشعر بالحزن العميق لوفاة باري هيلز. لقد كانت مساهمته في رياضتنا هائلة، وسيُذكر دائمًا كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ السباقات."
برحيله، يطوي عالم السباقات صفحة مدرب فذّ، صنع تاريخًا وألهم أجيالًا، وترك إرثًا لا يُنسى.
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