وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال

Advertisement

منذ حصوله على رخصة التدريب عام 1969، وضع هيلز بصمته في عالم السباقات، إذ درّب فائزين في سباقات كلاسيكية بارزة مثل 1000 و2000 غينيز، وبطل ليجر "موناكس"، إلى جانب فوز أسطوري في سباق Prix de l'Arc de Triomphe عبر الحصان "راينغولد".لم يقتصر تأثير هيلز على سجله الذهبي فحسب، بل امتد إلى أسرته، إذ سار أبناؤه وريتشارد على خطاه في مضمار السباقات، محققين نجاحات كلاسيكية بدورهم، فيما تولى ابنه تشارلي تدريب خيول العائلة بعد تقاعده عام 2011، وحقق نجاحات لافتة. أما ابنه ، فيعمل في مجال تأمين الخيول، بينما رحل ابنه الأكبر، جون، في 2014 بعد مسيرة تدريبية ناجحة أيضًا.في بيان نعي، قالت هيئة سباق الخيل : "نشعر بالحزن العميق لوفاة باري هيلز. لقد كانت مساهمته في رياضتنا هائلة، وسيُذكر دائمًا كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ السباقات."برحيله، يطوي عالم السباقات صفحة مدرب فذّ، صنع تاريخًا وألهم أجيالًا، وترك إرثًا لا يُنسى.