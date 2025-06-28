Advertisement

رياضة

وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1384102-638867524060538019.png
Doc-P-1384102-638867524060538019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي باري هيلز، أحد أبرز مدربي سباقات الخيول في جيله، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود شهد خلالها أكثر من 3000 فوز.
Advertisement

منذ حصوله على رخصة التدريب عام 1969، وضع هيلز بصمته في عالم السباقات، إذ درّب فائزين في سباقات كلاسيكية بارزة مثل 1000 و2000 غينيز، وبطل سانت ليجر "موناكس"، إلى جانب فوز أسطوري في سباق Prix de l'Arc de Triomphe عبر الحصان "راينغولد".

لم يقتصر تأثير هيلز على سجله الذهبي فحسب، بل امتد إلى أسرته، إذ سار أبناؤه مايكل وريتشارد على خطاه في مضمار السباقات، محققين نجاحات كلاسيكية بدورهم، فيما تولى ابنه تشارلي تدريب خيول العائلة بعد تقاعده عام 2011، وحقق نجاحات لافتة. أما ابنه جورج، فيعمل في مجال تأمين الخيول، بينما رحل ابنه الأكبر، جون، في 2014 بعد مسيرة تدريبية ناجحة أيضًا.

في بيان نعي، قالت هيئة سباق الخيل البريطانية: "نشعر بالحزن العميق لوفاة باري هيلز. لقد كانت مساهمته في رياضتنا هائلة، وسيُذكر دائمًا كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ السباقات."

برحيله، يطوي عالم السباقات صفحة مدرب فذّ، صنع تاريخًا وألهم أجيالًا، وترك إرثًا لا يُنسى.
 
Barry Hills with Dibidale at Lambourn Stables February 1975. Prints from Memory Lane
 
مواضيع ذات صلة
نجم برشلونة يكشف المتهم في السقوط أمام إنتر ووداع دوري الأبطال
lebanon 24
29/06/2025 10:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعًا "العملاق الهادئ".. سيلتيك ينعى أسطورته جون كلارك بعد مسيرة خالدة
lebanon 24
29/06/2025 10:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هل نقول وداعًا للتغييريين؟
lebanon 24
29/06/2025 10:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: نهاد الشامي.. وداعًا
lebanon 24
29/06/2025 10:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:49 | 2025-06-29
00:44 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-28
16:59 | 2025-06-28
16:49 | 2025-06-28
16:29 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24