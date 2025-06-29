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رياضة

بعدما فضحت بنزيما وفينيسيوس.. ماذا أعلنت العارضة الألبانية؟

Lebanon 24
29-06-2025 | 00:44
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أصدرت المؤثرة الألبانية الشهيرة ميليسا إم، المعروفة بمتابعيها الواسعين على مختلف منصات التواصل، بياناً توضيحياً مفاجئاً عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على إنستغرام، بعد الجدل الكبير الذي أثارته مؤخراً.
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وجاء البيان في أعقاب الضجة التي أعقبت نشرها لقطات شاشة لمحادثات خاصة قالت إنها تلقتها عبر الرسائل المباشرة من ثلاثة من نجوم كرة القدم البارزين، بينهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين ومحبي كرة القدم.

وأوضحت ميليسا في بيانها المقتضب أن هذه الرسائل ليست حديثة، بل تعود إلى نحو ثلاث سنوات مضت، مشيرة إلى أنها لم تكن تخطط للكشف عنها في هذا التوقيت.

وأضافت أن نشر تلك الصور جاء بشكل عفوي تماماً، خلال بث مباشر عبر منصة "كيك" للبث المباشر، حيث طرح عليها أحد المتابعين سؤالاً حول ما إذا كانت قد تلقت رسائل من لاعبي كرة القدم، فما كان منها إلا أن شاركت لقطات من هذه المحادثات مصحوبة بضحكة، دون قصد إثارة أي ضجة.
وفي ختام بيانها، أعربت ميليسا عن أسفها إذا تسببت هذه الخطوة في إزعاج أي شخص أو إثارة مشاكل، مؤكدة أن الأمر كان بعيداً تماماً عن أي نية سيئة أو رغبة في إثارة الجدل. (روسيا اليوم)
 
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