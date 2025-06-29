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رياضة
منتخب السعودية يودع الكأس الذهبية
Lebanon 24
29-06-2025
|
04:11
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توقفت مسيرة المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية
لكرة القدم
عند دور الثمانية، بعد خسارته 0-2 أمام منتخب
المكسيك
، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش).
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دخل المنتخب السعودي البطولة بدعوة خاصة من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد اجتياز مرحلة المجموعات، لكنه فشل في بلوغ الدور قبل النهائي بعد الهزيمة أمام المكسيك في مباراة اتسمت بخشونة مفرطة من لاعبي المنتخب المكسيكي.
شهدت المباراة قرارات مثيرة للجدل من الحكم الأميركي لوكاش شابالا، الذي تغاضى عن منح البطاقات الصفراء والحمراء للاعبي المكسيك رغم الالتحامات العنيفة، كما لم يتدخل حكام تقنية الفيديو المساعد (فار) لتعديل تلك القرارات.
وسجل هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أليكسيس
فيجا
التسجيل في الدقيقة 49، قبل أن يضيف هدفًا بالخطأ مدافع المنتخب السعودي عبدالله مادو في الدقيقة 81.
بهذه النتيجة، تأهل منتخب المكسيك إلى الدور قبل النهائي لمواجهة منتخب هندوراس، الذي تخطى عقبة بنما بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.
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