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رياضة
تأخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لموجهة فلامنغو.. والسبب؟
Lebanon 24
29-06-2025
|
06:30
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تسببت عاصفة رعدية في
أورلاندو
بتعطيل سفر
بايرن ميونخ
الألماني إلى ميامي لملاقاة
فلامنغو
في دور الـ 16 من
كأس العالم للأندية
يوم الأحد
.
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ووصلت الطائرة التي أستأجرها الفريق إلى
فلوريدا
يوم السبت متأخرة أكثر من ساعتين عن الموعد المقرر.
وقال اللاعب النمساوي الدولي
كونراد
لايمر "كانت مجرد عاصفة رعدية أخرى فوق أورلاندو، سنتناول الطعام لاحقًا ثم ننام".
وأكد
جوناثان تاه
، المنضم حديثا إلى
بايرن
ميونخ، بأنه "سيكون من الأفضل لو سارت الأمور بسلاسة"، لكنه شدد على أن مثل ههذ الأمور لا ينبغي أن تؤثر على أداء الفريق أمام فلامنغو.
وقال
فينسنت كومباني
مدرب
النادي البافاري
"تركيزنا منصب فقط على ما يجب علينا فعله من أجل الفوز".
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