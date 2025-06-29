تأخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لموجهة فلامنغو.. والسبب؟

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تسببت عاصفة رعدية في بتعطيل سفر الألماني إلى ميامي لملاقاة في دور الـ 16 من .ووصلت الطائرة التي أستأجرها الفريق إلى يوم السبت متأخرة أكثر من ساعتين عن الموعد المقرر.وقال اللاعب النمساوي الدولي لايمر "كانت مجرد عاصفة رعدية أخرى فوق أورلاندو، سنتناول الطعام لاحقًا ثم ننام".وأكد ، المنضم حديثا إلى ميونخ، بأنه "سيكون من الأفضل لو سارت الأمور بسلاسة"، لكنه شدد على أن مثل ههذ الأمور لا ينبغي أن تؤثر على أداء الفريق أمام فلامنغو.وقال مدرب "تركيزنا منصب فقط على ما يجب علينا فعله من أجل الفوز".