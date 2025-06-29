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رياضة

برفقة ممثلة شهيرة... لقطة لمحمد صلاح في تركيا تثير الجدل (صور)

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:15
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في لقطة لفتت الأنظار كشفت الممثلة التركية الشهيرة هاندا دوجان ديمير عن لقاء جمعها بقائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال عطلته الصيفية التي يقضيها في تركيا.
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وأثناء تواجد صلاح في تركيا التقطت الممثلة التركية هاندا دوغانديمير صورة مع النجم المصري ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" ونالت تفاعلا كبيرا.

من هي هاندا دوغانديمير؟

هاندا دوغانديمير ممثلة تركية من مواليد 22 تشرين الثاني  1985 بمدينة أنقرة وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع في جامعة أنقرة قبل استكمال دراستها في فرنسا.

وتجيد هاندا التحدث بثلاث لغات وهي التركية والفرنسية والإنجليزية وبدأت مسيرتها الإعلامية كمقدمة للبرامج قبل أن تقتحم عالم التمثيل بالظهور في مسلسل "KAHRAMANLAR".




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