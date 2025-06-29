برفقة ممثلة شهيرة... لقطة لمحمد صلاح في تركيا تثير الجدل (صور)

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وأثناء تواجد صلاح في تركيا التقطت الممثلة التركية هاندا دوغانديمير صورة مع النجم المصري ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" ونالت تفاعلا كبيرا.من هي هاندا دوغانديمير؟هاندا دوغانديمير ممثلة تركية من مواليد 22 تشرين الثاني 1985 بمدينة وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع في قبل استكمال دراستها في .وتجيد هاندا التحدث بثلاث لغات وهي التركية والفرنسية والإنجليزية وبدأت مسيرتها الإعلامية كمقدمة للبرامج قبل أن تقتحم عالم التمثيل بالظهور في مسلسل "KAHRAMANLAR".