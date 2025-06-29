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رياضة

منتخب عربي يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للشباب بكرة السلة (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:20
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أعلن المنتخب الأردني لكرة السلة اليوم الأحد عدم مشاركته في المواجهة ضد نظيره الإسرائيلي ضمن منافسات بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما المقامة في مدينة لوزان السويسرية.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان رسمي أنه تلقى إخطارا من الاتحاد الأردني لكرة السلة يؤكد فيه انسحابه من المباراة وبناء على ذلك تقرر إلغاء اللقاء واحتسابه فوزا فنيا لصالح المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 20-0.

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واستهل المنتخب الأردني مشواره في البطولة بالخسارة أمام جمهورية الدومينيكان بنتيجة 69-79 يوم السبت

وتقام البطولة وفق نظام يضمن تأهل جميع المنتخبات الـ16 إلى الدور ثمن النهائي، حيث تستخدم مرحلة المجموعات لتحديد الترتيب العام قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتستمر فعاليات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة في سويسرا حتى السادس من يوليو المقبل.
ويأتي قرار الانسحاب استجابة لضغوط سياسية وشعبية واسعة إذ طالبت جهات أردنية داعمة لحملة المقاطعة الاتحاد الأردني لكرة السلة بعدم خوض اللقاء، رفضا لما وصفته بالتطبيع الرياضي مع الاحتلال بحسب بيان أصدرته الحملة الأردنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
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