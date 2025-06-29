منتخب عربي يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للشباب بكرة السلة (فيديو)

منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام اليوم في لكرة السلة

بعد أن أرسل الاتحاد الأردني كتابا يعتذر فيه عن خوض اللقاء#عاجل #الأردن #كرة_السلة #هنا_المملكة pic.twitter.com/xZNQcJVPuQ — قناة (@AlMamlakaTV) June 29, 2025 Advertisement

أسود منتخبنا الوطني ينسحبون من مباراة الاحتـ؛ ـلال في مونديال السلة تحت 19 عام.



شكرًا لأسود على هذا الموقف المشرّف 💜#شباب_العمل_الإسلامي pic.twitter.com/U3Z6HicqUq — شباب العمل الإسلامي (@shababjabha) June 29, 2025

وأكد الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان رسمي أنه تلقى إخطارا من الاتحاد الأردني لكرة السلة يؤكد فيه انسحابه من المباراة وبناء على ذلك تقرر إلغاء اللقاء واحتسابه فوزا فنيا لصالح المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 20-0.واستهل المنتخب الأردني مشواره في البطولة بالخسارة أمام الدومينيكان بنتيجة 69-79 يوم السبتوتقام البطولة وفق نظام يضمن تأهل جميع المنتخبات الـ16 إلى الدور ثمن النهائي، حيث تستخدم مرحلة المجموعات لتحديد الترتيب العام قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.وتستمر فعاليات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة في سويسرا حتى السادس من يوليو المقبل.ويأتي قرار الانسحاب استجابة لضغوط سياسية وشعبية واسعة إذ طالبت جهات أردنية داعمة لحملة الاتحاد الأردني لكرة السلة بعدم خوض اللقاء، رفضا لما وصفته بالتطبيع الرياضي مع بحسب بيان أصدرته الحملة لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.