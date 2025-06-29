منتخب عربي يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم للشباب بكرة السلة (فيديو)

منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام إسرائيل اليوم في كأس العالم لكرة السلة
بعد أن أرسل الاتحاد الأردني كتابا يعتذر فيه عن خوض اللقاء#عاجل #الأردن #كرة_السلة #هنا_المملكة pic.twitter.com/xZNQcJVPuQ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 29, 2025
منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام إسرائيل اليوم في كأس العالم لكرة السلة
بعد أن أرسل الاتحاد الأردني كتابا يعتذر فيه عن خوض اللقاء#عاجل #الأردن #كرة_السلة #هنا_المملكة pic.twitter.com/xZNQcJVPuQ
أسود منتخبنا الوطني ينسحبون من مباراة الاحتـ؛ ـلال في مونديال السلة تحت 19 عام.
شكرًا لأسود الأردن على هذا الموقف المشرّف 💜#شباب_العمل_الإسلامي pic.twitter.com/U3Z6HicqUq
— شباب العمل الإسلامي (@shababjabha) June 29, 2025
أسود منتخبنا الوطني ينسحبون من مباراة الاحتـ؛ ـلال في مونديال السلة تحت 19 عام.
شكرًا لأسود الأردن على هذا الموقف المشرّف 💜#شباب_العمل_الإسلامي pic.twitter.com/U3Z6HicqUq