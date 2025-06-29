في الصين.. روبوتات بشرية تتنافس في أول بطولة كرة قدم

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تنافست أربعة فرق من الروبوتات الشبيهة بالبشر ذاتية التحكم بالكامل في المرحلة النهائية من الروبوتات "Robo League" (روبو ليغ) في .وفي المباراة النهائية، فاز فريق الروبوتات "THU Robotics" التابعة لجامعة تسينغهوا على فريق "Mountain Sea" من جامعة للزراعة بنتيجة 5:3، ليفوز بالبطولة مساء يوم السبت.وتُعتبر بطولة الروبوتات لكرة القدم، التي أقيمت في منطقة ييتشوانغ للتنمية، بمثابة تمهيد لبطولة العالم لألعاب الروبوتات الشبيهة بالبشر المقبلة، والمقرر إقامتها في بكين، بحسب تقرير لموقع إنتريستينج إنجنيرينغ المتخصص في التكنولوجيا والهندسة، اطلعت عليه "العربية Business".وأشار المنظمون إلى أن الجانب لهذه المسابقة هو أن الروبوتات الشبيهة بالبشر خاضت اللعبة دون أي تدخل أو إشراف أو تحكم بشري.وضم كل فريق ثلاثة روبوتات شبيهة بالبشر لعبت بشكل مستقل كليًا، بالاعتماد على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي.وتُعتبر بطولة دوري الروبوتات لكرة القدم "روبو ليغ" أول بطولة لا تشمل أي تدخل بشري للتحكم في الروبوتات تُقام في الصين.وقُسِّمت المباراة إلى شوطين مدة كل منهما 10 دقائق واستراحة لمدة 5 دقائق.وخلال المباراة، سارت الروبوتات -مع بعض التمايل الطفيف- وركضت وركلت وطاردتها واتخذت قرارات فورية دون أي تدخل بشري.وبفضل كاميرات بصرية وأجهزة استشعار، تمكنت الروبوتات من رصد الكرة على بُعد يصل إلى 20 مترًا بدقة تزيد عن 90%، وحددت عناصر اللعب مثل خطوط الملعب، والأهداف، وزملاء الفريق، والخصوم.لكن الروبوتات المشاركة في المباريات واجهت بعض القيود، مثل صعوبة تجنب الأجسام المتحركة، وأدى ذلك إلى تغيير المنظمين للقواعد، مما سمح لبعض الاصطدامات غير المتعمدة دون فرض عقوبات.