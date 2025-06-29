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رياضة
بعد قضاء ليلة برفقة ممثلة إباحية... نجم نيوكاسل ينفصل عن زوجته (صور)
Lebanon 24
29-06-2025
|
10:42
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قضى
كيران تريبيير
نجم منتخب
إنجلترا
ليلة مع ممثلة أفلام إباحية قبل أن يعلن انفصاله عن زوجته.
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تم إرسال مقطع فيديو لنجم
نيوكاسل
(34 عاما) وهو يغادر النادي مع سيينا داي إلى زوجته شارلوت.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" شوهد
الثنائي
في صالة Wafi Lounge في نيوكل قبل أسبوعين كما تم رصدهم في مكان آخر في المدينة بعد بضع ساعات.
وقال أحد المارة: "بعد مغادرة صالة وافي كان كيران في ناد آخر مع سيينا وبدا أنهما قريبان من بعضهما البعض إنها معروفة جيدا على الساحة في نيوكاسل وظلت معه في النادي لمدة تزيد عن ساعة".
وغادرا قبل الساعة 3 صباحا بقليل وبدا كيران معجبا جدا بسيينا ".
سيينا تقوم بتصوير محتوى إباحي بما في ذلك التعري على OnlyFans .
وبعد أسابيع من رؤيتهما معا كشف تريبير أنه وشارلوت (36عاما) انفصلا منذ أكثر من عام.
وفي نهاية الأسبوع الماضي كشفت الصحيفة أن الزوجين اللذين لديهما ثلاثة أطفال في طريقهما إلى الطلاق وشارلوت حريصة على المضي قدما في حياتها.
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