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رياضة
"جائزة النمسا": البريطاني نوريس يفوز باللقب
Lebanon 24
29-06-2025
|
13:00
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فاز
البريطاني
لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الأحد، بسباق جائزة
النمسا
الكبرى، ضمن منافسات
بطولة العالم لسباقات
السيارات «فورمولا 1».
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وحصد نوريس مركز الانطلاق الأول في التصفيات، السبت، وواصل التفوق على مُنافسيه في السباق
الرئيسي
بعد 70 لفة على حلبة «ريد بول» في النمسا، ليحقق انتصاره الثالث، هذا الموسم، بعد الفوز بجائزتَي
أستراليا
وموناكو في الجولتين الأولى والثامنة.
كما عوَّض السائق البريطاني أيضاً إخفاقه في الجولة الماضية بسباق جائزة
كندا
الكبرى، الذي لم يكمله بعد الاصطدام بزميله
الأسترالي
أوسكار
بياستري.
وفي سباق النمسا، حلَّ بياستري، متصدر ترتيب بطولة السائقين، في المركز الثاني، وخلفه
شارل
لوكلير من إمارة
موناكو
، سائق فيراري، في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج بالجولة الحادية عشرة من الموسم الحالي.
وهي الثنائية الرابعة لماكلارين، هذا الموسم، بعد
الصين
وميامي وإسبانيا، والثالثة في النمسا بعد عاميْ 1998 و2000، كما هو الفوز الأول للفريق في النمسا منذ عام 2001 عندما فاز به الأسكوتلندي ديفيد كولتهارد. (الشرق الأوسط)
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