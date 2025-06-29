"جائزة النمسا": البريطاني نوريس يفوز باللقب

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فاز لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الأحد، بسباق جائزة الكبرى، ضمن منافسات السيارات «فورمولا 1».وحصد نوريس مركز الانطلاق الأول في التصفيات، السبت، وواصل التفوق على مُنافسيه في السباق بعد 70 لفة على حلبة «ريد بول» في النمسا، ليحقق انتصاره الثالث، هذا الموسم، بعد الفوز بجائزتَي وموناكو في الجولتين الأولى والثامنة.كما عوَّض السائق البريطاني أيضاً إخفاقه في الجولة الماضية بسباق جائزة الكبرى، الذي لم يكمله بعد الاصطدام بزميله بياستري.وفي سباق النمسا، حلَّ بياستري، متصدر ترتيب بطولة السائقين، في المركز الثاني، وخلفه لوكلير من إمارة ، سائق فيراري، في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج بالجولة الحادية عشرة من الموسم الحالي.وهي الثنائية الرابعة لماكلارين، هذا الموسم، بعد وميامي وإسبانيا، والثالثة في النمسا بعد عاميْ 1998 و2000، كما هو الفوز الأول للفريق في النمسا منذ عام 2001 عندما فاز به الأسكوتلندي ديفيد كولتهارد. (الشرق الأوسط)