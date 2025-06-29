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رياضة

دورة ويمبلدون: كريتشيكوفا تتعافى من أجل الدفاع عن اللقب!

Lebanon 24
29-06-2025 | 15:30
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اقتربت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، حاملة لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، من التعافي بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد انسحابها من بطولة إيستبورن للتنس في بريطانيا بسبب إصابة في الفخذ.
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ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن اللاعبة، البالغة من العمر 29 عاماً، فازت بلقب ويمبلدون قبل 12 شهراً لتحقق ثاني ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لكنها لم تظهر كثيراً في الموسم الحالي بسبب معاناتها من مشكلة في الظهر، ثم في الفخذ.

وانسحبت كريتشيكوفا من بطولة إيستبورن قبل مباراتها بدور الثمانية، يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الحين تبذل قصارى جهدها للحاق ببطولة ويمبلدون في أعلى جاهزية ممكنة.

وقالت كريتشيكوفا: «كان يجب أن أبتعد لعدة أيام، حين لم أكن أقدم الأداء المعهود، لكنني قمت ببعض التدريبات».

وأضافت:«كل يوم، كنت أشعر بتحسن، لذلك أنا سعيدة للغاية».

وتابعت اللاعبة التشيكية: «أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، يوم الثلاثاء، أتمنى أن أقدِّم مباراة جيدة وبطولة رائعة». (الشرق الأوسط)
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