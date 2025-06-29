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رياضة

لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:00
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يأمل النجم الشاب لامين يامال أن يكون ضمن منفذي الركلات الحرة وركلات الجزاء الرئيسيين في نادي برشلونة بدءا من الموسم المقبل ضمن عدة تغييرات يجريها مع النادي من بينها الحصول على رقم قميص جديد.
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ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن يامال، الذي سيبلغ 18 عاماً في تموز المقبل، مستعد للمرحلة التالية من مسيرته كلاعب ناضج وقائد على أرض الملعب بعد موسم استثنائي توّج خلاله بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا وساهم بشكل كبير في تحقيق الثلاثية المحلية مع برشلونة.

وأكدت مصادر مقربة من النادي أن الجهاز الفني يفكر جديًا في الاعتماد على يامال في الكرات الثابتة، وهي مسؤولية تقليدية عادة ما تسند للاعبين أصحاب الخبرة والموهبة الفائقة، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب إعارة أنسو فاتي إلى موناكو مما يمهد الطريق أمام يامال لارتداء القميص رقم 10 الأسطوري، في خطوة تعبر عن ثقة النادي الكبيرة فيه.

ومن المنتظر أن يتحدد الدور النهائي ليامال في تنفيذ الركلات الثابتة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سيخضع اللاعبون لاختبارات بدنية وتكتيكية دقيقة، ويمتد عقده الجديد مع برشلونة حتى عام 2031. (العربية)
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