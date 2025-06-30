28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد رباعية باريس سان جرمان.. ماسكيرانو يعترف بـ"الواقع المر"
Lebanon 24
30-06-2025
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف المدير الفني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو بوجود "فجوة" بين فريقه وباريس سان جرمان الفرنسي، الذي سحق الفريق الأميركي برباعية نظيفة في دور الـ16 من
كأس العالم
للأندية، الأحد.
Advertisement
وقال ماسكيرانو إنه راض عن أداء فريقه في المسابقة، رغم الهزيمة الثقيلة أمام
باريس
.
وأوضح في
مؤتمر صحفي
عقب اللقاء: "حققنا الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. كنا ندرك جيدا إلى أي حد يمكننا المنافسة، واليوم أظهرت لنا الحقيقة ذلك".
وتابع المدرب الأرجنتيني: "أنا فخور جدا باللاعبين وبالعمل الذي قاموا به خلال المسابقة. حاولنا في كل مباراة أن نظهر ما يمكننا تقديمه. الفجوة موجودة لكنني فخور بهم".
ومن جهة أخرى، اعتبر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جرمان، أن الفوز الكبير على إنتر ميامي كان "أصعب مما يبدو"، رغم الرباعية النظيفة.
وسجل
البرتغالي
جواو نيفيش هدف التقدم مبكرا لصالح باريس، قبل أن يضيف الفريق 3 أهداف أخرى بسرعة قبل نهاية الشوط الأول، ليحسم المواجهة عمليا بمواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه
الأرجنتيني ليونيل ميسي
.
ورغم أن
ميسي
، اللاعب السابق لباريس سان جرمان وبرشلونة الإسباني، قدم لمحات مميزة في الشوط الثاني، فإن فريقه لم يتمكن من اختراق دفاعات المنافس.
وقال إنريكي: "من الصعب اللعب ضد لاعبين من هذا المستوى. كانت مباراة صعبة لكن أعتقد أننا كفريق قدمنا أداء ممتازا".
وأضاف: "هناك فارق واضح بين الشوطين. جودتهم واضحة وأعتقد أننا استحقينا الفوز. كانت المباراة أصعب مما يبدو خاصة بعد الشوط الأول".
وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه، المتوج بدوري أبطال
أوروبا
والدوري الفرنسي وكأس
فرنسا
ليحقق الثلاثية الأولى في تاريخه، يعيش موسما استثنائيا ويأمل في مواصلة الانتصارات على الأراضي الأميركية.
وتابع إنريكي: "من الواضح أننا نعيش موسما تاريخيا لهذا النادي، ونطمح للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. نحن الآن في ربع النهائي ولا يتبقى سوى 8 فرق. هدفنا التقدم لأبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب. لكن لتحقيق ذلك علينا تجاوز جولتين إضافيتين من الأدوار الإقصائية. الموسم طويل كما هو الحال بالنسبة لجميع الفرق، لكن لدينا الحافز لنكون منافسين".
مواضيع ذات صلة
أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد تتويج "سان جيرمان" بلقب دوري "الأبطال"
Lebanon 24
أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد تتويج "سان جيرمان" بلقب دوري "الأبطال"
30/06/2025 10:23:56
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يرفع دعوى على سان جرمان
Lebanon 24
مبابي يرفع دعوى على سان جرمان
30/06/2025 10:23:56
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هزيمة مذلة لباريس سان جرمان
Lebanon 24
هزيمة مذلة لباريس سان جرمان
30/06/2025 10:23:56
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان
Lebanon 24
هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان
30/06/2025 10:23:56
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
02:56 | 2025-06-30
30/06/2025 02:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
Lebanon 24
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
01:53 | 2025-06-30
30/06/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة
Lebanon 24
بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة
01:08 | 2025-06-30
30/06/2025 01:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية
23:52 | 2025-06-29
29/06/2025 11:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي
Lebanon 24
لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي
23:00 | 2025-06-29
29/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
06:57 | 2025-06-29
29/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
10:00 | 2025-06-29
29/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "عروس لبنان" التي قضت بغارة إسرائيلية في الجنوب.. ماذا قالت سيرين عبد النور؟
Lebanon 24
عن "عروس لبنان" التي قضت بغارة إسرائيلية في الجنوب.. ماذا قالت سيرين عبد النور؟
03:53 | 2025-06-29
29/06/2025 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:56 | 2025-06-30
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
01:53 | 2025-06-30
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
01:08 | 2025-06-30
بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة
23:52 | 2025-06-29
باريس سان جيرمان يقسو على رفاق ميسي ويتقدم لدور الثمانية
23:00 | 2025-06-29
لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي
15:30 | 2025-06-29
دورة ويمبلدون: كريتشيكوفا تتعافى من أجل الدفاع عن اللقب!
فيديو
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 10:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24