رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟

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وقال أفضل لاعب في العالم 8 مرات في تصريح لقناة "دي سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت في أتلانتا: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".



وسعى فريقه من دون جدوى لإنقاذ ماء الوجه في الشوط الثاني، بعد تلقيه 4 أهداف خلال الدقائق الـ45 الأولى أمام بطل . رأى النجم قائد ميامي الأميركي، أن فريقه "قدم صورة جيدة" في مونديال الأندية، رغم خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارة ثقيلة أمام سان جرمان الفرنسي 4-0، الأحد.وقال أفضل لاعب في العالم 8 مرات في تصريح لقناة "دي سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت في أتلانتا: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".وسعى فريقه من دون جدوى لإنقاذ ماء الوجه في الشوط الثاني، بعد تلقيه 4 أهداف خلال الدقائق الـ45 الأولى أمام بطل .

ويعد إنتر ميامي الممثل الوحيد للدوري الأميركي الذي بلغ ثمن النهائي في المسابقة، بعدما تأهل من في المركز الثاني إثر فوزه المفاجئ على بورتو 2-1 بفضل ركلة حرة من ، وتعادله مع الأهلي المصري سلبيا ومع بالميراس البرازيلي 2-2.



وأضاف ميسي: "علينا الآن التفكير فيما هو مقبل، في الدوري الأميركي ولا شيء غير ذلك".



ورغم الخسارة، خص ميسي فريقه السابق سان جرمان الذي لعب في صفوفه بين عامي 2021 و2023، بكلمة، قائلا: "إنه فريق كبير فاز مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، والحقيقة أنه فريق قوي جدا".



والسبت سيلتقي سان جرمان في ربع النهائي مع خصم من طراز مختلف، هو الألماني الذي أقصى فلامنغو البرازيلي بالفوز عليه 4-2 في ميامي.