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رياضة
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
30-06-2025
|
02:56
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رأى النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
قائد
إنتر
ميامي الأميركي، أن فريقه "قدم صورة جيدة" في مونديال الأندية، رغم خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارة ثقيلة أمام
باريس
سان جرمان الفرنسي 4-0، الأحد.
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وقال أفضل لاعب في العالم 8 مرات في تصريح لقناة "دي سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت في أتلانتا: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".
وسعى فريقه من دون جدوى لإنقاذ ماء الوجه في الشوط الثاني، بعد تلقيه 4 أهداف خلال الدقائق الـ45 الأولى أمام بطل
أوروبا
.
ويعد إنتر ميامي الممثل الوحيد للدوري الأميركي الذي بلغ ثمن النهائي في المسابقة، بعدما تأهل من
المجموعة الأولى
في المركز الثاني إثر فوزه المفاجئ على بورتو
البرتغالي
2-1 بفضل ركلة حرة من
ميسي
، وتعادله مع الأهلي المصري سلبيا ومع بالميراس البرازيلي 2-2.
وأضاف ميسي: "علينا الآن التفكير فيما هو مقبل، في الدوري الأميركي
الشمالي
ولا شيء غير ذلك".
ورغم الخسارة، خص ميسي فريقه السابق سان جرمان الذي لعب في صفوفه بين عامي 2021 و2023، بكلمة، قائلا: "إنه فريق كبير فاز مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، والحقيقة أنه فريق قوي جدا".
والسبت سيلتقي سان جرمان في ربع النهائي مع خصم من طراز مختلف، هو
بايرن ميونيخ
الألماني الذي أقصى فلامنغو البرازيلي بالفوز عليه 4-2 في ميامي.
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