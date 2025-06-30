Advertisement

رياضة

رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1384518-638868676555041757.jpg
Doc-P-1384518-638868676555041757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، أن فريقه "قدم صورة جيدة" في مونديال الأندية، رغم خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 4-0، الأحد.
Advertisement


وقال أفضل لاعب في العالم 8 مرات في تصريح لقناة "دي سبورتس" عقب المباراة التي أقيمت في أتلانتا: "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".

وسعى فريقه من دون جدوى لإنقاذ ماء الوجه في الشوط الثاني، بعد تلقيه 4 أهداف خلال الدقائق الـ45 الأولى أمام بطل أوروبا.
ويعد إنتر ميامي الممثل الوحيد للدوري الأميركي الذي بلغ ثمن النهائي في المسابقة، بعدما تأهل من المجموعة الأولى في المركز الثاني إثر فوزه المفاجئ على بورتو البرتغالي 2-1 بفضل ركلة حرة من ميسي، وتعادله مع الأهلي المصري سلبيا ومع بالميراس البرازيلي 2-2.

وأضاف ميسي: "علينا الآن التفكير فيما هو مقبل، في الدوري الأميركي الشمالي ولا شيء غير ذلك".

ورغم الخسارة، خص ميسي فريقه السابق سان جرمان الذي لعب في صفوفه بين عامي 2021 و2023، بكلمة، قائلا: "إنه فريق كبير فاز مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، والحقيقة أنه فريق قوي جدا".

والسبت سيلتقي سان جرمان في ربع النهائي مع خصم من طراز مختلف، هو بايرن ميونيخ الألماني الذي أقصى فلامنغو البرازيلي بالفوز عليه 4-2 في ميامي.
مواضيع ذات صلة
الترجي رابع فريق عربي يودع مونديال الأندية
lebanon 24
30/06/2025 12:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يودع مونديال الأندية
lebanon 24
30/06/2025 12:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في مونديال الأندية.. ميسي وزملاؤه اعتدوا على لاعبي الأهلي لفظيًا وجسديًا (فيديو)
lebanon 24
30/06/2025 12:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ليونيل ميسي.. ماذا قال رونالدو؟
lebanon 24
30/06/2025 12:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:50 | 2025-06-30
01:53 | 2025-06-30
01:08 | 2025-06-30
00:50 | 2025-06-30
23:52 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24