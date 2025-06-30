بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة

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فرض مباراة خامسة فاصلة ومضيفه في الدور نصف النهائي " " لبطولة في كرة السلة لتوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه بفارق نقطة واحدة 88 - 87 مساء الأحد في قاعة .وسجل ثلاثية قاتلة لبيروت قبل النهاية ب1.9 ثانية عادل بها الارقام، واضاف نقطة الفوز من رمية حرة اثر خطأ تعرض له اثناء تنفيذه التسديدة، وأعاد لفريقه أفضلية الأرض.وتقام المباراة الخامسة الفاصلة العاشرة الا ربعا مساء الثلاثاء في قاعة مجمع الرياضي البلدي المحسوب ارضا لبيروت.