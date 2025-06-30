Advertisement

رياضة

بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1384519-638868678011420759.png
Doc-P-1384519-638868678011420759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرض بيروت فيرست كلوب مباراة خامسة فاصلة ومضيفه الحكمة بيروت في الدور نصف النهائي "فاينال فور" لبطولة لبنان في كرة السلة لتوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه بفارق نقطة واحدة 88 - 87 مساء الأحد في قاعة النادي الرياضي غزير.
Advertisement

وسجل الاميركي جو يونغ ثلاثية قاتلة لبيروت قبل النهاية ب1.9 ثانية عادل بها الارقام، واضاف نقطة الفوز من رمية حرة اثر خطأ تعرض له اثناء تنفيذه التسديدة، وأعاد لفريقه أفضلية الأرض.

وتقام المباراة الخامسة الفاصلة العاشرة الا ربعا مساء الثلاثاء في قاعة مجمع الشياح الرياضي البلدي المحسوب ارضا لبيروت.
مواضيع ذات صلة
الرياضي بيروت يحسم التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
30/06/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكمة يفوز على بيروت بنتيجة 91-84 ويعادل السلسلة نصف النهائية 1-1 في "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
30/06/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي يحجز بطاقة النهائي في بطولة وصل لكرة السلة
lebanon 24
30/06/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي اللبناني يتأهل إلى نهائي فينال ٨ بطولة وصل لكرة السلة بعد فوزه على الشباب الأهلي الإمارتي بنتيجة 97-85
lebanon 24
30/06/2025 10:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:56 | 2025-06-30
01:53 | 2025-06-30
00:50 | 2025-06-30
23:52 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-29
15:30 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24