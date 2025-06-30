خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي

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وجه أسطورة ، ، انتقادات لاذعة، للاعب السابق وأحد أساطيره، حسام غالي، خلال الأحد.وفي برنامج "أوفرلاب" على ، استذكر خوليت أيامه كمدرب كرة قدم، وتحدث عن "اللاعب الذي خذله".وقال خوليت أمام عدد من أساطير اللعبة في البرنامج: "هل يمكنك أن تتخيل، أنك تمتلك كل شيء، لكنك لا تمتلك العقلية الصحيحة؟".وأضاف: "هناك لاعب واحد كان أكبر إخفاقاتي كمدرب، هو حسام غالي".ودرب خوليت نادي فينورد ، موسم 2004-2005، وجاء للنادي مع غالي في نفس الفترة.وتحدث خوليت عن النجم المصري: "غالي كان يملك كل شيء في كرة القدم، كان قويا ولديه قفزة جيدة، وممتاز تقنيا، ومتقن للتمرير.. لكنه أراد دائما القيام بحركة استعراضية، مثل وضع بين الساقين.. وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث. عليك أن تلعب بشكل أسهل ".وأكد خوليت أنه واجه حسام غالي، لكن الأخير رفض التعليمات، مؤكدا أنه "لن يتغير لأن هذه شخصيته".وقال خوليت إن عقلية غالي كانت السبب بطرده من جميع أندية .يذكر أن حسام غالي قضى موسمين مع فينورد الهولندي، قبل الانتقال إلى هوتسبر الإنجليزي، حيث قضى بضع أعوام ولم يشارك كثيرا، قبل أن يعود للأهلي المصري.