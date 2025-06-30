29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إليكم نتائج "كأس رايدر" في الغولف لفئة الناشئين
Lebanon 24
30-06-2025
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز اللاعب الناشيء ساري
أبي حيدر
" كأس رايدر " في
الغولف
لفئة الناشئين الذي نظمه
الاتحاد اللبناني للغولف
على ملاعب نادي الغولف في
منطقة الجناح
بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب دانيال خلف الذي حل وصيفا.
Advertisement
وكان اللاعبان تأهلا للنهائي من بين 20 لاعبا توزعوا على فريقين الأول بإشراف الكابتن ريما عرب، والثاني بإشراف الكابتن
طوني بو
سرحال، وقد تنافسوا على مدى شهر من التصفيات وفق نظام خروج الخاسر.
تجدر الإشارة إلى أن كأس رايدر هي واحدة من أكثر بطولات الغولف شهرة وتشويقا في العالم وتقام كل عامين بين
فريق الولايات المتحدة
الأميركية وفريق
أوروبا
وتتميز بروحها الجماعية القوية ونظامها
الفريد
القائم على اللعب بالضربات المباشرة Match Play. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
بطولة لبنان الدولية للناشئين في الغولف.. إليكم النتائج
Lebanon 24
بطولة لبنان الدولية للناشئين في الغولف.. إليكم النتائج
30/06/2025 14:42:49
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار مبكر لدولة "ناشئة"!
Lebanon 24
إنذار مبكر لدولة "ناشئة"!
30/06/2025 14:42:49
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية تحد أكبر للبنوك المركزية الناشئة من كوفيد
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية تحد أكبر للبنوك المركزية الناشئة من كوفيد
30/06/2025 14:42:49
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة أميركية ناشئة تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء
Lebanon 24
شركة أميركية ناشئة تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء
30/06/2025 14:42:49
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها
Lebanon 24
عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها
07:39 | 2025-06-30
30/06/2025 07:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم ليفربول الجديد يوجه ضربة قوية لصلاح
Lebanon 24
نجم ليفربول الجديد يوجه ضربة قوية لصلاح
06:58 | 2025-06-30
30/06/2025 06:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
Lebanon 24
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
03:50 | 2025-06-30
30/06/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
02:56 | 2025-06-30
30/06/2025 02:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
Lebanon 24
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
01:53 | 2025-06-30
30/06/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
10:00 | 2025-06-29
29/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
لبنان كان أساسها.. أسرار خطة إيرانية "لم تنجح" يكشفها تقرير إسرائيلي!
15:00 | 2025-06-29
29/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة لممارسة الدعارة تنشط في هذه المنطقة... وتوقيف امرأتين (فيديو وصور)
Lebanon 24
عصابة لممارسة الدعارة تنشط في هذه المنطقة... وتوقيف امرأتين (فيديو وصور)
07:54 | 2025-06-29
29/06/2025 07:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:39 | 2025-06-30
عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها
06:58 | 2025-06-30
نجم ليفربول الجديد يوجه ضربة قوية لصلاح
03:50 | 2025-06-30
خوليت يهاجم "عقلية" أسطورة الأهلي حسام غالي
02:56 | 2025-06-30
رسالة من ميسي بعد توديع مونديال الأندية.. ماذا قال؟
01:53 | 2025-06-30
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
01:08 | 2025-06-30
بيروت فرض مباراة خامسة فاصلة والحكمة في نصف نهائي بطولة السلة
فيديو
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 14:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24