إليكم نتائج "كأس رايدر" في الغولف لفئة الناشئين

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أحرز اللاعب الناشيء ساري " كأس رايدر " في لفئة الناشئين الذي نظمه على ملاعب نادي الغولف في بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب دانيال خلف الذي حل وصيفا.وكان اللاعبان تأهلا للنهائي من بين 20 لاعبا توزعوا على فريقين الأول بإشراف الكابتن ريما عرب، والثاني بإشراف الكابتن سرحال، وقد تنافسوا على مدى شهر من التصفيات وفق نظام خروج الخاسر.تجدر الإشارة إلى أن كأس رايدر هي واحدة من أكثر بطولات الغولف شهرة وتشويقا في العالم وتقام كل عامين بين الأميركية وفريق وتتميز بروحها الجماعية القوية ونظامها القائم على اللعب بالضربات المباشرة Match Play. (الوكالة الوطنية للإعلام)