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رياضة

إليكم نتائج "كأس رايدر" في الغولف لفئة الناشئين

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:53
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أحرز اللاعب الناشيء ساري أبي حيدر " كأس رايدر " في الغولف لفئة الناشئين الذي نظمه الاتحاد اللبناني للغولف على ملاعب نادي الغولف في منطقة الجناح بفوزه في المباراة النهائية على اللاعب دانيال خلف الذي حل وصيفا.
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وكان اللاعبان تأهلا للنهائي من بين 20 لاعبا توزعوا على فريقين الأول بإشراف الكابتن ريما عرب، والثاني بإشراف الكابتن طوني بو سرحال، وقد تنافسوا على مدى شهر من التصفيات وفق نظام خروج الخاسر. 
  
تجدر الإشارة إلى أن كأس رايدر هي واحدة من أكثر بطولات الغولف شهرة وتشويقا في العالم وتقام كل عامين بين فريق الولايات المتحدة الأميركية وفريق أوروبا وتتميز بروحها الجماعية القوية ونظامها الفريد القائم على اللعب بالضربات المباشرة Match Play. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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