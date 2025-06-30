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رياضة
نجم ليفربول الجديد يوجه ضربة قوية لصلاح
Lebanon 24
30-06-2025
|
06:58
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وجه اللاعب الهولندي جيريمي فريمبونغ نجم ليفربول صدمة قوية لزميله محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي قبل بدء مشواره بقميص "الريدز".
وانضم فريميونغ نجم باير ليفركوزن الألماني إلى ليفربول في أول صفقة للريدز لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد عقب نهاية عقده إلى
ريال مدريد الإسباني
.
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وفي مقابلة مع شبكة "ESPN" تعيّن على فريمبونغ اختيار أفضل 3 لاعبين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بالنسبة له
قائلا: "في رأيي الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال، والإيفواري ديدييه دروغبا نجم تشيلسي والبرتغالي
كريستيانو رونالدو
نجم
مانشستر يونايتد
هم الأفضل في تاريخ البريميرليغ".
ولم تشمل اختيارات اللاعب الهولندي اسم صلاح رغم كونه أحد الهدافين التاريخيين في الدوري الإنكليزي وتخطى بأرقامه ما حققه تييري هنري ورونالدو ودروغبا خلال مشوارهم في عمر "البريميرليغ".
لكن فريمبونغ اختار النجم المصري حين سأل عن أفضل ثلاثة أجنحة في العالم خلال الوقت الحالي حيث قال: "لامين جمال (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، ومحمد صلاح". (روسيا اليوم)
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