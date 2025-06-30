نجم ليفربول الجديد يوجه ضربة قوية لصلاح

وجه اللاعب الهولندي جيريمي فريمبونغ نجم ليفربول صدمة قوية لزميله محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي قبل بدء مشواره بقميص "الريدز".

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وانضم فريميونغ نجم باير ليفركوزن الألماني إلى ليفربول في أول صفقة للريدز لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد عقب نهاية عقده إلى .وفي مقابلة مع شبكة "ESPN" تعيّن على فريمبونغ اختيار أفضل 3 لاعبين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بالنسبة لهقائلا: "في رأيي الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال، والإيفواري ديدييه دروغبا نجم تشيلسي والبرتغالي نجم هم الأفضل في تاريخ البريميرليغ".ولم تشمل اختيارات اللاعب الهولندي اسم صلاح رغم كونه أحد الهدافين التاريخيين في الدوري الإنكليزي وتخطى بأرقامه ما حققه تييري هنري ورونالدو ودروغبا خلال مشوارهم في عمر "البريميرليغ".