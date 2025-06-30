Advertisement

رياضة

عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1384742-638868912040875104.jpg
Doc-P-1384742-638868912040875104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد عارضة الأزياء الكندية كارسون برانستين لخوض أول ظهور لها في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث ستواجه تحديًا كبيرًا أمام المصنفة الأولى عالميًا والمرشحة الأبرز للقب، أرينا سابالينكا، على الملعب رقم 1.
Advertisement

وتُعد برانستين (24 عامًا) واحدة من أكثر القصص غير التقليدية في عالم التنس، إذ سلكت طريقًا مختلفًا عن غالبية اللاعبات للوصول إلى ملاعب SW19 الشهيرة. فبينما يعتمد الكثيرون على الدعم العائلي أو رعاية الشركات، وجدت برانستين طريقها لتمويل مسيرتها الرياضية عبر عالم عروض الأزياء.

ورغم احتلالها المركز 190 في التصنيف العالمي، تمكنت اللاعبة الكندية من تغطية نفقات مشاركاتها في بطولات رابطة محترفات التنس بفضل عملها في مجال عرض الأزياء، حيث تقول إن حبها للكاميرا والموضة ساعدها على الاستمرار في شغفها الرياضي.

وقالت برانستين في تصريحاتها: "أحب أن أكون أمام الكاميرا، التصوير ممتع للغاية وأحب الموضة أيضًا. هذا العمل ساعدني في تغطية جزء كبير من تكاليف السفر والمنافسات". وأضافت: "لم أرغب في طلب المال من والديّ، أردت أن يأتي كل شيء من جهدي، سواء عبر مهاراتي في التنس أو من خلال عملي في عروض الأزياء".

وأوضحت برانستين أن التعاقد معها من قبل وكالات الأزياء لم يكن بسبب إنجازاتها الرياضية بل بسبب مظهرها، وهو ما وفّر لها مصدر دخل مكّنها من مواصلة حلمها في عالم التنس، لتصل أخيرًا إلى واحدة من أعرق البطولات في العالم.
 
ونجحت برانستين في الوصول إلى القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون بعد اجتيازها الجولات التأهيلية، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز بارز على الفرنسية لويس بواسون، التي وصلت مؤخرًا إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

ورغم هذا الإنجاز، لن تكون مهمة برانستين سهلة في ظهورها الأول بالبطولة، إذ تنتظرها مواجهة صعبة أمام المصنفة الأولى عالميًا أرينا سابالينكا.

وتعاملت برانستين مع صعوبة القرعة بروح من الدعابة، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها أرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: "ربما في يوم من الأيام سأحصل على سحب جيد LOL."

ورغم ترتيبها المتواضع في التصنيف العالمي، لا تزال برانستين تبني لنفسها قاعدة جماهيرية متزايدة، حيث يتابعها أكثر من 20 ألف شخص عبر "إنستغرام"، الذي تمتلئ صفحته بلقطات تجمع بين عالم التنس وعروض الأزياء، ما يعكس شخصيتها الفريدة ومسارها المختلف داخل وخارج الملاعب.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
lebanon 24
30/06/2025 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها لاعب شهير.. عارضة الأزياء تعلن عن حملها بطفلها الثاني: "عائلتنا تكبر" (صورة)
lebanon 24
30/06/2025 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب هدية "مُهينة".. عارضة أزياء تطلب الطلاق وتقاضي زوجها!
lebanon 24
30/06/2025 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ10 سنوات... عارضة أزياء شهيرة تتزوّح من حبيبها لاعب كرة القدم (صور)
lebanon 24
30/06/2025 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2025-06-30
06:58 | 2025-06-30
05:53 | 2025-06-30
03:50 | 2025-06-30
02:56 | 2025-06-30
01:53 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24