عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها

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وتُعد برانستين (24 عامًا) واحدة من أكثر القصص غير التقليدية في عالم التنس، إذ سلكت طريقًا مختلفًا عن غالبية اللاعبات للوصول إلى ملاعب SW19 الشهيرة. فبينما يعتمد الكثيرون على الدعم العائلي أو رعاية الشركات، وجدت برانستين طريقها لتمويل مسيرتها الرياضية عبر عالم عروض الأزياء.



ورغم احتلالها المركز 190 في التصنيف العالمي، تمكنت اللاعبة الكندية من تغطية نفقات مشاركاتها في بطولات رابطة محترفات التنس بفضل عملها في مجال عرض الأزياء، حيث تقول إن حبها للكاميرا والموضة ساعدها على الاستمرار في شغفها الرياضي.



وقالت برانستين في تصريحاتها: "أحب أن أكون أمام الكاميرا، التصوير ممتع للغاية وأحب الموضة أيضًا. هذا العمل ساعدني في تغطية جزء كبير من تكاليف السفر والمنافسات". وأضافت: "لم أرغب في طلب المال من والديّ، أردت أن يأتي كل شيء من جهدي، سواء عبر مهاراتي في التنس أو من خلال عملي في عروض الأزياء".



وأوضحت برانستين أن التعاقد معها من قبل وكالات الأزياء لم يكن بسبب إنجازاتها الرياضية بل بسبب مظهرها، وهو ما وفّر لها مصدر دخل مكّنها من مواصلة حلمها في عالم التنس، لتصل أخيرًا إلى واحدة من أعرق البطولات في العالم. تستعد عارضة الأزياء الكندية كارسون برانستين لخوض أول ظهور لها في بطولة للتنس، حيث ستواجه تحديًا كبيرًا أمام المصنفة الأولى عالميًا والمرشحة الأبرز للقب، أرينا سابالينكا، على الملعب رقم 1.وتُعد برانستين (24 عامًا) واحدة من أكثر القصص غير التقليدية في عالم التنس، إذ سلكت طريقًا مختلفًا عن غالبية اللاعبات للوصول إلى ملاعب SW19 الشهيرة. فبينما يعتمد الكثيرون على الدعم العائلي أو رعاية الشركات، وجدت برانستين طريقها لتمويل مسيرتها الرياضية عبر عالم عروض الأزياء.ورغم احتلالها المركز 190 في التصنيف العالمي، تمكنت اللاعبة الكندية من تغطية نفقات مشاركاتها في بطولات رابطة محترفات التنس بفضل عملها في مجال عرض الأزياء، حيث تقول إن حبها للكاميرا والموضة ساعدها على الاستمرار في شغفها الرياضي.وقالت برانستين في تصريحاتها: "أحب أن أكون أمام الكاميرا، التصوير ممتع للغاية وأحب الموضة أيضًا. هذا العمل ساعدني في تغطية جزء كبير من تكاليف السفر والمنافسات". وأضافت: "لم أرغب في طلب المال من والديّ، أردت أن يأتي كل شيء من جهدي، سواء عبر مهاراتي في التنس أو من خلال عملي في عروض الأزياء".وأوضحت برانستين أن التعاقد معها من قبل وكالات الأزياء لم يكن بسبب إنجازاتها الرياضية بل بسبب مظهرها، وهو ما وفّر لها مصدر دخل مكّنها من مواصلة حلمها في عالم التنس، لتصل أخيرًا إلى واحدة من أعرق البطولات في العالم.

ونجحت برانستين في الوصول إلى القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون بعد اجتيازها الجولات التأهيلية، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز بارز على لويس بواسون، التي وصلت مؤخرًا إلى نصف نهائي المفتوحة (رولان غاروس).



ورغم هذا الإنجاز، لن تكون مهمة برانستين سهلة في ظهورها الأول بالبطولة، إذ تنتظرها مواجهة صعبة أمام المصنفة الأولى عالميًا أرينا سابالينكا.



وتعاملت برانستين مع صعوبة القرعة بروح من الدعابة، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها أرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: "ربما في يوم من الأيام سأحصل على سحب جيد LOL."



ورغم ترتيبها المتواضع في التصنيف العالمي، لا تزال برانستين تبني لنفسها قاعدة جماهيرية متزايدة، حيث يتابعها أكثر من 20 ألف شخص عبر "إنستغرام"، الذي تمتلئ صفحته بلقطات تجمع بين عالم التنس وعروض الأزياء، ما يعكس شخصيتها الفريدة ومسارها المختلف داخل وخارج الملاعب.