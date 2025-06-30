إصابة تُنهي مشوار أنس جابر في ويمبلدون مبكرًا

ودّعت نجمة التنس من الدور الأول، بعد انسحابها بسبب الإصابة أمام البلغارية فيكتوريا توموفا.

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وتعرّضت جابر، وصيفة نسختي 2022 و2023، لإصابة خلال ، استدعت تدخل الطاقم الطبي، قبل أن تعلن انسحابها في بعد التأخر بشوطين. وبذلك، تتأهل توموفا إلى الدور الثاني لمواجهة الفائزة من لقاء سوناي كارتال ويلينا أوستابينكو.