Advertisement

رياضة

إصابة تُنهي مشوار أنس جابر في ويمبلدون مبكرًا

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1384867-638869056379757083.jpg
Doc-P-1384867-638869056379757083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ودّعت نجمة التنس التونسية أنس جابر بطولة ويمبلدون من الدور الأول، بعد انسحابها بسبب الإصابة أمام البلغارية فيكتوريا توموفا.
Advertisement
 
 
وتعرّضت جابر، وصيفة نسختي 2022 و2023، لإصابة خلال المجموعة الأولى، استدعت تدخل الطاقم الطبي، قبل أن تعلن انسحابها في المجموعة الثانية بعد التأخر بشوطين. وبذلك، تتأهل توموفا إلى الدور الثاني لمواجهة الفائزة من لقاء سوناي كارتال ويلينا أوستابينكو. 
مواضيع ذات صلة
اليابان تنهي مشوار التصفيات بفوز عريض على إندونيسيا
lebanon 24
30/06/2025 22:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أستغرب عدم إطّلاع الأميركيين مبكّراً على إصابة بايدن بالسرطان
lebanon 24
30/06/2025 22:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مشوار أرنولد مع ليفربول انتهى... وهذه وجهته الجديدة
lebanon 24
30/06/2025 22:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دورة ويمبلدون: كريتشيكوفا تتعافى من أجل الدفاع عن اللقب!
lebanon 24
30/06/2025 22:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-06-30
07:39 | 2025-06-30
06:58 | 2025-06-30
05:53 | 2025-06-30
03:50 | 2025-06-30
02:56 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24