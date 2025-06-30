صديقة بيلينغهام تكسر صمتها وترد على شائعات الانفصال

وضعت عارضة الأزياء آشلين حدًا للشائعات التي لاحقت علاقتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات رومانسية لهما بمناسبة عيد ميلاده الـ22.

Advertisement

وظهرت كاسترو إلى جانب في لحظات خاصة مليئة بالغزل والمرح، مؤكدة استمرار العلاقة بينهما، بعد أن راجت أنباء عن انفصالهما مؤخرًا بسبب غيابهما العلني.

وكانت العلاقة بين بيلينغهام وكاسترو قد بدأت مطلع العام الجاري، وشهدت الكثير من الجدل الإعلامي، خاصة مع تداول عن علاقاتها السابقة مع مشاهير آخرين.