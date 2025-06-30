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رياضة

صديقة بيلينغهام تكسر صمتها وترد على شائعات الانفصال

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:00
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وضعت عارضة الأزياء آشلين كاسترو حدًا للشائعات التي لاحقت علاقتها بنجم ريال مدريد جود بيلينغهام، وذلك بنشر صور وفيديوهات رومانسية لهما بمناسبة عيد ميلاده الـ22.
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وظهرت كاسترو إلى جانب بيلينغهام في لحظات خاصة مليئة بالغزل والمرح، مؤكدة استمرار العلاقة بينهما، بعد أن راجت أنباء عن انفصالهما مؤخرًا بسبب غيابهما العلني.
 
 
وكانت العلاقة بين بيلينغهام وكاسترو قد بدأت مطلع العام الجاري، وشهدت الكثير من الجدل الإعلامي، خاصة مع تداول أخبار عن علاقاتها السابقة مع مشاهير آخرين.
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