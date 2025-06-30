صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز

اقترب من حسم صفقة التعاقد مع نجم نيكو ، في ظل اهتمام بضمه أيضًا.

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وأبلغ اللاعب زملاءه في المنتخب الإسباني برغبته في ارتداء قميص ، لكنه لم يُخفِ استعداده للانتقال إلى إذا تعثرت الصفقة مع النادي الكتالوني. وتشير التقارير إلى أن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 62 مليون ، ما يجعل ويليامز خيارًا مفضلًا على لاعب ، الذي تُقدّر صفقته بنحو 90 مليون يورو. (العربية)