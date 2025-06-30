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رياضة
صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز
Lebanon 24
30-06-2025
|
16:00
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نادي برشلونة
من حسم صفقة التعاقد مع نجم
أتلتيك بلباو
نيكو
ويليامز
، في ظل اهتمام
ريال مدريد
بضمه أيضًا.
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وأبلغ اللاعب زملاءه في المنتخب الإسباني برغبته في ارتداء قميص
برشلونة
، لكنه لم يُخفِ استعداده للانتقال إلى
الريال
إذا تعثرت الصفقة مع النادي الكتالوني. وتشير التقارير إلى أن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 62 مليون
يورو
، ما يجعل ويليامز خيارًا مفضلًا على
لويس دياز
لاعب
ليفربول
، الذي تُقدّر صفقته بنحو 90 مليون يورو. (العربية)
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