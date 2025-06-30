Advertisement

رياضة

صراع الكلاسيكو يشتعل خارج الملعب بسبب نيكو ويليامز

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1384870-638869058434266888.jpg
Doc-P-1384870-638869058434266888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع نجم أتلتيك بلباو نيكو ويليامز، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه أيضًا.
Advertisement
 
 
وأبلغ اللاعب زملاءه في المنتخب الإسباني برغبته في ارتداء قميص برشلونة، لكنه لم يُخفِ استعداده للانتقال إلى الريال إذا تعثرت الصفقة مع النادي الكتالوني. وتشير التقارير إلى أن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 62 مليون يورو، ما يجعل ويليامز خيارًا مفضلًا على لويس دياز لاعب ليفربول، الذي تُقدّر صفقته بنحو 90 مليون يورو. (العربية)
مواضيع ذات صلة
فليك يُعيد هيبة برشلونة ويطارد نيكو ويليامز لتعزيز الهجوم
lebanon 24
01/07/2025 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نهائي الأبطال يشتعل خارج الملعب.. ويويفا يُغلق الباب بوجه الفوضى!
lebanon 24
01/07/2025 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق التسلح النووي يشتعل
lebanon 24
01/07/2025 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في الفاكهة.. إشكال يشتعل بين مرشحين
lebanon 24
01/07/2025 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-06-30
09:00 | 2025-06-30
07:39 | 2025-06-30
06:58 | 2025-06-30
05:53 | 2025-06-30
03:50 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24