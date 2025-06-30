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رياضة

الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:47
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قدم الهلال السعودي أداء رائعا، وهزم مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مباراة ملحمية بدور الـ16 من كأس العالم للأندية، مساء الإثنين.
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وتقلبت المباراة أكثر من مرة، إذ تقدم مانشستر سيتي بهدف، ثم سجل الهلال هدفين، قبل أن يتعادل الفريق الإنكليزي 2-2.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل الهلال هدف التقدم، ثم تعادل مانشستر سيتي، قبل أن ينهي الفريق السعودي المباراة بتفوق مستحق.
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