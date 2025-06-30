الهلال يُقصي مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية في مباراة دراماتيكية

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قدم أداء رائعا، وهزم الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مباراة ملحمية بدور الـ16 من ، مساء الإثنين.وتقلبت المباراة أكثر من مرة، إذ تقدم سيتي بهدف، ثم سجل هدفين، قبل أن يتعادل الفريق الإنكليزي 2-2.واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل الهلال هدف التقدم، ثم تعادل مانشستر سيتي، قبل أن ينهي الفريق السعودي المباراة بتفوق مستحق.