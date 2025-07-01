بالأرقام: بعد الفوز التاريخي على السيتي.. هذه جائزة الهلال

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ورغم تقدم السيتي مبكرًا عبر برناردو سيلفا، إلا أن قلب المعادلة بثلاثية سجلها ماركوس ليوناردو (هدفان)، مالكوم، وكاليدو كوليبالي، مقابل هدفين للسيتي عبر هالاند وفودن.ولم يتوقف التألق عند حدود المستطيل الأخضر، إذ حقق الهلال أرباحًا مالية قياسية بلغت 34 مليون دولار، وهو أعلى عائد يحققه فريق آسيوي في نسخة واحدة من البطولة، توزعت على النحو التالي:- 9.55 مليون دولار: مكافأة المشاركة- 4 ملايين دولار: مكافآت الفوز والتعادل- 7.5 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى دور الـ16- 13.125 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى ربع النهائي (روسيا اليوم)