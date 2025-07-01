ويمبلدون 2025.. فريتز يكشف سبب إيقاف المباراة المثيرة

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المباراة بدأت بإثارة استثنائية، حيث سجل بيريكارد رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع إرسال في بسرعة بلغت 246 كم/ساعة، وتقدم بمجموعتين نظيفتين. لكن فريتز عاد بقوة ليفوز بالمجموعة الثالثة، ثم قلب تأخره في الشوط الفاصل بالمجموعة الرابعة من 1-5 إلى فوز دراماتيكي، ليعادل النتيجة ويجبر على مجموعة خامسة.ورغم تبقي 40 دقيقة على موعد حظر التجول، قرر الحكم إيقاف المباراة عند الساعة 10:18 مساءً، الأمر الذي أثار استياء فريتز، خاصة بعدما كشف لاحقًا أن الاستمرار كان مشروطًا بموافقة بيريكارد، الذي رفض، مما اضطر الحكم إلى الإيقاف.الجماهير هاجمت القرار عبر ، متهمة المنظمين بإفساد واحدة من أكثر المباريات إثارة، بينما أعلن فريتز عبر "إنستغرام" أنه كان مستعدًا للعب حتى الدقيقة الأخيرة.