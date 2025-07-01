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رياضة
ويمبلدون 2025.. فريتز يكشف سبب إيقاف المباراة المثيرة
Lebanon 24
01-07-2025
|
02:18
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في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، كشف الأميركي
تايلور فريتز
المصنف الخامس عالميًا عن السبب الحقيقي وراء إيقاف مباراته الحماسية ضد الفرنسي جيوفاني مبيتش بيريكارد في
بطولة ويمبلدون
، رغم تبقي وقت كافٍ قبل موعد حظر التجول الليلي.
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المباراة بدأت بإثارة استثنائية، حيث سجل بيريكارد رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع إرسال في
ويمبلدون
بسرعة بلغت 246 كم/ساعة، وتقدم بمجموعتين نظيفتين. لكن فريتز عاد بقوة ليفوز بالمجموعة الثالثة، ثم قلب تأخره في الشوط الفاصل بالمجموعة الرابعة من 1-5 إلى فوز دراماتيكي، ليعادل النتيجة ويجبر على مجموعة خامسة.
ورغم تبقي 40 دقيقة على موعد حظر التجول، قرر الحكم إيقاف المباراة عند الساعة 10:18 مساءً، الأمر الذي أثار استياء فريتز، خاصة بعدما كشف لاحقًا أن الاستمرار كان مشروطًا بموافقة بيريكارد، الذي رفض، مما اضطر الحكم إلى الإيقاف.
الجماهير هاجمت القرار عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، متهمة المنظمين بإفساد واحدة من أكثر المباريات إثارة، بينما أعلن فريتز عبر "إنستغرام" أنه كان مستعدًا للعب حتى الدقيقة الأخيرة.
من المنتظر أن تُستكمل المواجهة يوم الثلاثاء 1
تموز
، حيث يطمح فريتز لإكمال عودته القوية والتأهل إلى الدور الثاني، لملاقاة غابرييل ديالو الذي تفوق على دانيال ألتماير بثلاث مجموعات نظيفة.
وبعد خسارة الروسية
دانييل ميدفيديف
المفاجئة، بات طريق فريتز أقل تعقيدًا في الأدوار التالية، مع احتمال مواجهة أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور الثالث، ثم خصم أسهل نسبيًا في الدور الرابع، قبل مواجهات محتملة أمام زفيريف أو خاتشانوف في ربع النهائي، وألكاراز في نصف النهائي.
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