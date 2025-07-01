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رياضة

دورتموند يطارد موهبة مدريدية شابة.. وأغوادو على راداره من جديد

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:28
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يبدو أن بوروسيا دورتموند لا يزال مهتمًا بضم لاعب الدفاع الموهوب دييغو أغوادو. بعد رفض عرض بقيمة ستة ملايين يورو قبل كأس العالم للأندية، فإن النادي الأصفر والأسود سيكثف جهوده لضم المدافع الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا.
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وفقًا للتقارير، سيتقدم دورتموند بعرض مُحسّن لريال مدريد لضم أغوادو "في الأيام المقبلة"، كما سيسعى لإغراء قلب الدفاع بعرضٍ مغرٍ لجعل الصفقة أكثر جاذبية.

بخلاف ريال مدريد، حيث من المتوقع في البداية أن يكون أغوادو جزءًا من الفريق الرديف الموسم المقبل رغم مشاركته مع الفريق الأول في كأس العالم للأندية، يعرض دورتموند على اللاعب الإسباني مكانًا في الفريق الأول، بل وحتى ضمانًا لمشاركته في دقائق لعب.
 
وقع أغوادو، الذي يجيد اللعب في مركزي اليسار والوسط، مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع ريال مدريد حتى عام 2029، يتضمن شرطًا جزائيًا كبيرًا. لهذا السبب، ولأن ريال مدريد مصمم على الاحتفاظ بأغوادو، تبدو عملية الانتقال مستبعدة في البداية.

وبناءً على ذلك، من المقرر أن يتقدم بوروسيا دورتموند "في الأيام المقبلة" بعرض محسّن لريال مدريد من أجل التعاقد مع أغوادو، كما سيقدم عرضًا مغريًا للمدافع الشاب ليجعله يقبل الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض. فبخلاف ريال مدريد، حيث من المقرر أن يلعب أغوادو في الموسم المقبل مع فريق الاحتياط على الرغم من مشاركته في كأس العالم للأندية مع الفريق الأول، يقدم دورتموند للاعب الإسباني مكانًا في الفريق الأول وحتى وقتًا مضمونًا للعب.

أغوادو، الذي يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيسر والوسط، وقع مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع ريال مدريد حتى عام 2029 - يتضمن شرطًا جزائيًا مرتفعًا حسبما يُزعم. ولهذا السبب أيضًا، ولأن ريال مدريد يرغب في الاحتفاظ بأغوادو، يبدو انتقاله غير مرجح في الوقت الحالي. (كووورة)
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