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رياضة

بعد حادثة ملعب "5 يوليو".. الاتحاد الجزائري يتخذ إجراءات صارمة لضبط الملاعب

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:35
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اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، في أعقاب الحادث المأسوي الذي أودى بحياة أربعة مشجعين من جماهير مولودية الجزائر، خلال احتفالات تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي في ملعب "5 يوليو".
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وجاءت هذه الخطوات خلال اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة الاتحاد في العاصمة الجزائرية، خُصص بالكامل لمناقشة تداعيات الفاجعة التي وقعت الشهر الماضي، والتي أدت إلى تدافع جماهيري أسفر عن سقوط الضحايا وإصابة آخرين.

واستُهل الاجتماع بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا، ليُعلن بعدها الاتحاد عن سلسلة من القرارات التنظيمية، أبرزها:

تقليص الحضور الجماهيري داخل الملاعب إلى 25% بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من مراجعة ظروف التنظيم وسلامة المنشآت الرياضية، تمديد قرار منع تنقل الجماهير بين الولايات حتى نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الكروي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات وأعمال العنف المرتبطة بالمباريات، إشراف مباشر من الاتحاد الجزائري على عمليات تأهيل وتجهيز الملاعب بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التزامها الكامل بالمعايير الأمنية والتنظيمية المطلوبة.

وكان نادي مولودية الجزائر قد أعلن، الاثنين، وفاة مشجع رابع متأثرًا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى أربعة، جميعهم قضوا نتيجة التدافع الجماهيري خلال احتفالات التتويج.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن هذه التدابير تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة داخل الملاعب، منعًا لتكرار الحوادث المؤسفة وضمان أمن وسلامة الجماهير. (روسيا اليوم)
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