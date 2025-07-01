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رياضة

الترجي التونسي يتلقى ضربة موجعة من "فيفا".. ما القصة؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:21
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وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضربة قاسية لفريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعد أيام قليلة فقط من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية.
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ففي إطار فتح سوق الانتقالات الصيفية، أصدر "فيفا" لائحة الأندية الممنوعة من التعاقدات، والتي شملت 11 ناديًا تونسيًا، من بينهم 8 أندية من دوري المحترفين الأول، و3 من دوري الدرجة الثانية.

وجاء الترجي ضمن قائمة الأندية الممنوعة من التعاقدات، إلى جانب فرق عريقة أبرزها النادي الإفريقي، النجم الساحلي، النادي الصفاقسي، اتحاد بن قردان، الأولمبي الباجي، نجم المتلوي، ومستقبل سليمان. ومن الدرجة الثانية، تشمل القائمة اتحاد تطاوين، قوافل قفصة، وهلال الشابة.

ورغم عدم صدور توضيحات رسمية من إدارة الترجي حول أسباب العقوبة، تشير مصادر مطلعة إلى أن رواتب المدرب الروماني السابق لورينت ريجكامف المتأخرة قد تكون السبب المباشر لقرار "فيفا".

وتأتي هذه الأزمة في وقت كان الترجي قد احتفل مؤخرًا بحصوله على أكثر من 11.5 مليون دولار من مشاركته في مونديال الأندية، حيث فاز في مباراة واحدة على لوس أنجلوس الأميركي بهدف نظيف، مقابل خسارتين أمام فلامنغو البرازيلي (0-2) وتشيلسي الإنكليزي (0-3).
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