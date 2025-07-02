Advertisement

رياضة

في ربع نهائي مونديال الأندية.. دورتموند يتأهل للقاء ريال مدريد

Lebanon 24
02-07-2025 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1385533-638870370364422718.jpg
Doc-P-1385533-638870370364422718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا متوقعا لكن صعبا على مونتيري المكسيكي 2-1 الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضاربا موعدا مع ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.
Advertisement


ويدين دورتموند بفوزه إلى المهاجم الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 14 و24، فيما سجل لمونتيري جيرمان بيرتيرامي (الدقيقة 48).
وسيلتقي دورتموند مع ريال مدريد الفائز على يوفنتوس الإيطالي 1-0 على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، في الخامس من يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وتابع الفريق الألماني بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وكان مونتيري قد تأهل إلى هذا الدور بعد تعادل مفاجئ مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1، ومع ريفر بلايت الأرجنتيني سلبا، قبل الفوز الكبير على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-0.
وافتتح غيراسي التسجيل حين تبادل الكرة مع أدييمي على خط منطقة الجزاء، لعبها له الأخير فسددها الغيني زاحفة نحو المرمى (الدقيقة 14).

واستغل غيراسي كرة من أدييمي الذي انطلق من الجهة اليمنى وانتظر زميله قبل أن يلعبها له في منتصف منطقة الجزاء ليتابعها في الشباك (الدقيقة 24).

وفي الشوط الثاني قلّص بيرتيرامي النتيجة برأسية بعدما وصلته تمريرة بالرأس أيضا من إريك أوغيري (الدقيقة 48).
مواضيع ذات صلة
بايرن ينهي مغامرة فلامنغو ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
lebanon 24
02/07/2025 15:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد
lebanon 24
02/07/2025 15:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
lebanon 24
02/07/2025 15:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد والهلال إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025
lebanon 24
02/07/2025 15:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:51 | 2025-07-02
05:52 | 2025-07-02
04:30 | 2025-07-02
04:03 | 2025-07-02
02:51 | 2025-07-02
00:45 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24