فوز الحكمة على بيروت فيرست.. ويواعد الرياضي في نهائي بطولة السلة

Advertisement

ضرب موعدا وغريمه التقليدي حامل اللقب في الدور النهائي لبطولة في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما اجتاز الفريق الاخضر وبنجاح "حاجز" في الدور نصف النهائي "فاينال فور" بفوزه عليه 3 - 2 بعد مباراة خامسة فاصلة في السلسلة.وجدد مساء أمس فوزه على ارض منافسه في مجمع الرياضي البلدي بالشياح بفارق نقطة واحدة 78 - 77،حيث استهل السلسلة بالتقدم 1 - 0، فيما فاز الحكمة في المباراتين الثانية في والثالثة بالشياح، وعادل بيروت السلسلة بفوزه في المباراة الرابعة في غزير فارضا مباراة خامسة فاصلة.وكلمة حق تقال ان جمهور الحكمة الأكبر في لبنان استحق هذا الفوز، وهو الذي يمني النفس بلقب أول في للمرة الأولى منذ 2004، يوم فاز الحكمة على الشانفيل في الدور النهائي، مختتما سلسلة من الفوز بلقب البطولة منذ 1998.ولم يسبق للحكمة الفوز على الرياضي هذا الموسم، سواء في بطولة لبنان أو في ابطال "وصل". وعرف الفريق كبوات كبيرة، الا انه استعاد صورته في الدور نصف النهائي.ويفوز بلقب بطولة لبنان الفريق الذي يتقدم منافسه بأربع مباريات من سبع ممكنة، علما ان أفضلية الأرض للرياضي كونه احتل المركز الاول في ختام الدوري المنتظم.