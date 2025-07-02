جوكوفيتش: "حبوب المعجزة" ساعدتني في بطولة ويمبلدون

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واحتاج جوكوفيتش إلى استراحة أثناء تأخره 1-2 في ، وعاد بعدها إلى الملعب في وقت لاحق من تلك المجموعة. زار اللاعب الصربي طبيبا مرتين بسبب مشكلة في المعدة، وأعطاه ما وصف اللاعب المخضرم بـ"حبوب المعجزة" خلال فوزه على ألكسندر مولر، في الدور الأول من للتنس، مساء الثلاثاء.واحتاج جوكوفيتش إلى استراحة أثناء تأخره 1-2 في ، وعاد بعدها إلى الملعب في وقت لاحق من تلك المجموعة.

وقال جوكوفيتش: "تحولت من شعوري بأفضل حالاتي لمجموعة ونصف إلى أسوأ حالاتي لمدة 45 دقيقة"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانت مشكلة في المعدة، لكنني عانيت من ذلك، ولكن نجحت في استعادة طاقتي بعد تناول بعض حبوب المعجزة التي وصفها لي الطبيب، وأنهيت المباراة بأداء جيد".



وواصل اللاعب الصربي (38 عاما) معدله القوي بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم مقابل تحقيق 20 فوزا في مباراته الأولى ببطولة التي حقق لقبها 7 مرات من أصل 24 لقبا له في الكبرى.



كما وصل جوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون في آخر 6 نسخ، ولكنه خسر اللقب مرتين أمام في عامي 2023 و2024.



وأضاف الصربي المخضرم: "أنا هنا لأنني أؤمن أن لدي فرصة في الفوز باللقب، أشعر دائما خاصة منذ النصف الثاني من مسيرتي أنني أقدم أفضل مستوياتي على الملاعب العشبية، فلماذا لا أكرر ذلك؟".