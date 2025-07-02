بعد النتائج المخيّبة... إقالة مدرب بورتو

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عن إقالة مدربه مارتن أنسيلمي بعد خروجه من دور المجموعات في .واحتل بورتو، الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني في كانون الثاني الماضي، المركز الثالث خلف بالميراس وإنتر ميامي برصيد نقطتين فقط في . (الامارات 24)