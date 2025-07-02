Advertisement

رياضة

بعد النتائج المخيّبة... إقالة مدرب بورتو

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1385687-638870576202249688.jpg
Doc-P-1385687-638870576202249688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي بورتو البرتغالي عن إقالة مدربه مارتن أنسيلمي بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم للأندية لكرة القدم.
Advertisement

واحتل بورتو، الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني في كانون الثاني الماضي، المركز الثالث خلف بالميراس وإنتر ميامي برصيد نقطتين فقط في المجموعة الأولى. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بسبب سوء النتائج.. الزمالك يعلن إقالة مدربه
lebanon 24
02/07/2025 15:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أداء مخيب.. إيطاليا تقيل "سباليتي"
lebanon 24
02/07/2025 15:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على فرصة صلاح المهدرة: هذا ما قلته لنفسي
lebanon 24
02/07/2025 15:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استقالة مدرب بولندا بعد تهديدات ليفاندوفسكي
lebanon 24
02/07/2025 15:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:51 | 2025-07-02
04:30 | 2025-07-02
04:03 | 2025-07-02
02:51 | 2025-07-02
01:52 | 2025-07-02
00:45 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24