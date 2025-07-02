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رياضة

ليفربول يتعاقد مع فان برونكهورست

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:51
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أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، عن تعاقده مع جيوفاني فان برونكهورست قائد منتخب هولندا السابق كمدرب مساعد ضمن الطاقم التدريبي للمدرب أرني سلوت بشرط الحصول على تأشيرة العمل في البلاد. (العربية)
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