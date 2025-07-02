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رياضة

بيلنغهام لن يلعب ضدّ شقيقه في كأس العالم للأندية... ما السبب؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:44
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يغيب جوب بيلنغهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، عن فريقه في مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإيقاف بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام مونتيري في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء، ما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه.
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ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد على ملعب "ميت لايف" يوم السبت، ولكن سيضطر جوب بيلنغهام لتنفيذ عقوبة الغياب عن مباراة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة.

وكانت المواجهة بين دورتموند ومدريد ستشكل لحظة فخر لعائلة بيلنغهام، إذ تبرز الصعود السريع للشقيقين اللذين تخرجا معاً من أكاديمية برمنغهام. (العربية)
 
 
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