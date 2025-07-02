بيلنغهام لن يلعب ضدّ شقيقه في كأس العالم للأندية... ما السبب؟

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يغيب جوب ، لاعب الألماني، عن فريقه في مواجهة في ربع نهائي بطولة ، بسبب الإيقاف بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام مونتيري في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء، ما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه.ويلتقي مع على ملعب "ميت لايف" يوم السبت، ولكن سيضطر جوب بيلنغهام لتنفيذ عقوبة الغياب عن مباراة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة.وكانت المواجهة بين دورتموند ومدريد ستشكل لحظة فخر لعائلة بيلنغهام، إذ تبرز الصعود السريع للشقيقين اللذين تخرجا معاً من . (العربية)