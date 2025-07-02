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رياضة

وفاة الملاكم مايكل لوف عن 56 عاماً

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:02
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توفي مايكل لوف، بطل العالم السابق في الملاكمة، عن عمر 56 عاماً، وفقا لما أعلنته عائلته على "فيسبوك".
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واستسلم الملاكم الروماني للسرطان بعد عقد من الزمن قضاه في محاربة المرض.
وفي عام 1997، فاز بلقب الوزن المتوسط الخفيف للمنظمة العالمية للملاكمة بعد فوزه على سانتياغو سمانييغو في نزال على اللقب الشاغر.

ونجح في الدفاع عن لقبه مرة واحدة في العام عينه أمام المتحدي الإيرلندي مايكل كاروث، قبل أن يعلن اعتزاله الملاكمة في عام 1998. (الامارات 24)
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