وفاة الملاكم مايكل لوف عن 56 عاماً

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واستسلم الملاكم للسرطان بعد عقد من الزمن قضاه في محاربة المرض. توفي لوف، بطل العالم السابق في الملاكمة، عن عمر 56 عاماً، وفقا لما أعلنته عائلته على " ".واستسلم الملاكم للسرطان بعد عقد من الزمن قضاه في محاربة المرض.

وفي عام 1997، فاز بلقب الوزن المتوسط الخفيف للمنظمة العالمية للملاكمة بعد فوزه على سمانييغو في نزال على اللقب الشاغر.



ونجح في الدفاع عن لقبه مرة واحدة في العام عينه أمام المتحدي الإيرلندي مايكل كاروث، قبل أن يعلن اعتزاله الملاكمة في عام 1998. (الامارات 24)