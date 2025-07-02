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رياضة
بعد الخسارة... هالاند يُوجّه رسالة تهنئة إلى الهلال السعوديّ
Lebanon 24
02-07-2025
|
10:36
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وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق
مانشستر سيتي
رسالة تهنئة إلى
نادي الهلال السعودي
بوصوله إلى الدور الربع النهائي لبطولة
كأس العالم
لكرة القدم
للأندية 2025، المقامة في أميركا.
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ونشر إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من مشاركته في المباراة، وعلق قائلا: "لم تكن النتيجة في صالحنا هذه المرة، تهانينا للهلال ونتمنى لهم كل التوفيق". (روسيا اليوم)
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