بعد الخسارة... هالاند يُوجّه رسالة تهنئة إلى الهلال السعوديّ

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وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق رسالة تهنئة إلى بوصوله إلى الدور الربع النهائي لبطولة للأندية 2025، المقامة في أميركا.ونشر إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من مشاركته في المباراة، وعلق قائلا: "لم تكن النتيجة في صالحنا هذه المرة، تهانينا للهلال ونتمنى لهم كل التوفيق". (روسيا اليوم)