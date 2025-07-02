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رياضة

بعد الخسارة... هالاند يُوجّه رسالة تهنئة إلى الهلال السعوديّ

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:36
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وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي رسالة تهنئة إلى نادي الهلال السعودي بوصوله إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، المقامة في أميركا.
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ونشر إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من مشاركته في المباراة، وعلق قائلا: "لم تكن النتيجة في صالحنا هذه المرة، تهانينا للهلال ونتمنى لهم كل التوفيق". (روسيا اليوم)
 
 
 

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