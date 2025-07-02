Advertisement

رياضة

في مطار باريس.. لاعب شهير في قبضة الشرطة!

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1385823-638870750880876659.jpg
Doc-P-1385823-638870750880876659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، نجم فريق الترجي التونسي، فور وصوله إلى مطار شارل ديغول في باريس، قادمًا من نيويورك، بعد تورّطه في شجار وقع خلال الرحلة الجوية.
Advertisement

وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن بلايلي (33 عامًا) تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية الفرنسية مباشرة بعد هبوط الطائرة، على خلفية الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا.

وبحسب موقع "DZfoot" الجزائري، فإن بطل أفريقيا 2019 رفض الامتثال لتعليمات طاقم الطائرة بربط حزام الأمان، رغم التنبيهات المتكررة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع مشادة كلامية تحوّلت إلى شجار، استدعى تدخّل الأمن فور الوصول إلى باريس.

من المتوقع أن يُعرض اللاعب الدولي الجزائري على القضاء الفرنسي، حيث قد يواجه محاكمة عاجلة بسبب الواقعة التي تأتي في توقيت حسّاس، خاصة مع ارتباط بلايلي مؤخرًا بالترجي التونسي والمشاركة في المنافسات القارية.

وكان بلايلي قد شارك مع الترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ودّع الفريق البطولة من دور المجموعات. وقد سجّل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الترجي على لوس أنجلوس إف سي الأميركي، قبل أن يغيب عن لقاء الفريق الأخير أمام تشيلسي الإنكليزي.

يُذكر أن بلايلي بدأ مسيرته في نادي أهلي برج بوعريريج الجزائري، قبل أن ينتقل إلى مولودية وهران ومن ثم إلى الترجي التونسي في عام 2012. وعاد إلى الجزائر عام 2014 عبر اتحاد الجزائر، قبل أن يخوض تجربة احترافية في فرنسا مع نادي آنجيه عام 2017، غير أنه لم يلبث أن عاد مجددًا إلى الترجي.

كما تنقّل بلايلي بين عدة أندية عربية وأوروبية، من بينها الأهلي السعودي وقطر القطري وبريست وأجاكسيو في فرنسا، قبل أن يعود إلى الجزائر عبر مولودية الجزائر، ليستقر مؤخرًا مجددًا في صفوف الترجي التونسي للمرة الثالثة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الشرطة البريطانية: قبضنا على بريطاني عمره 53 عاماً تسبّب بحادث ليفربول والتحقيق جارٍ لمعرفة دوافعه
lebanon 24
02/07/2025 19:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: الشرطة تلقي القبض على جاسوس في مترو طهران
lebanon 24
02/07/2025 19:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال عطلته.. سرقة مجوهرات فاخرة من منزل لاعب شهير
lebanon 24
02/07/2025 19:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال حفل زفاف صديقه... هذا ما فعله لاعب كرة قدم شهير برفقة دنيا بطمة (فيديو)
lebanon 24
02/07/2025 19:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:36 | 2025-07-02
10:02 | 2025-07-02
08:44 | 2025-07-02
07:51 | 2025-07-02
05:52 | 2025-07-02
04:30 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24