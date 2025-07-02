في مطار باريس.. لاعب شهير في قبضة الشرطة!

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ألقت الشرطة القبض على اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، نجم فريق الترجي التونسي، فور وصوله إلى مطار شارل ديغول في ، قادمًا من ، بعد تورّطه في شجار وقع خلال الرحلة الجوية.وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن بلايلي (33 عامًا) تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية الفرنسية مباشرة بعد هبوط الطائرة، على خلفية الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا.وبحسب موقع "DZfoot" الجزائري، فإن بطل 2019 رفض الامتثال لتعليمات طاقم الطائرة بربط حزام الأمان، رغم التنبيهات المتكررة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع مشادة كلامية تحوّلت إلى شجار، استدعى تدخّل الأمن فور الوصول .من المتوقع أن يُعرض اللاعب الدولي الجزائري على الفرنسي، حيث قد يواجه محاكمة عاجلة بسبب الواقعة التي تأتي في توقيت حسّاس، خاصة مع ارتباط بلايلي مؤخرًا بالترجي التونسي والمشاركة في المنافسات القارية.وكان بلايلي قد شارك مع الترجي التونسي في بطولة للأندية، حيث ودّع الفريق البطولة من دور المجموعات. وقد سجّل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الترجي على لوس أنجلوس إف سي الأميركي، قبل أن يغيب عن لقاء الفريق الأخير أمام تشيلسي الإنكليزي.يُذكر أن بلايلي بدأ مسيرته في نادي أهلي برج بوعريريج الجزائري، قبل أن ينتقل إلى مولودية وهران ومن ثم إلى الترجي التونسي في عام 2012. وعاد إلى الجزائر عام 2014 عبر اتحاد الجزائر، قبل أن يخوض تجربة احترافية في مع نادي آنجيه عام 2017، غير أنه لم يلبث أن عاد مجددًا إلى الترجي.كما تنقّل بلايلي بين عدة أندية عربية وأوروبية، من بينها الأهلي السعودي وقطر وبريست وأجاكسيو في فرنسا، قبل أن يعود إلى الجزائر عبر مولودية الجزائر، ليستقر مؤخرًا مجددًا في صفوف الترجي التونسي للمرة الثالثة. (العربية)