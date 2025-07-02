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رياضة

رسميا.. فريق سعودي يتعاقد مع المهاجم ألكسندر لاكازيت

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:00
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أعلن نادي نيوم السعودي الصاعد حديثا إلى دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، رسميا ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه.
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ونشر نادي نيوم عبر حسابه في منصة "X"، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع ألكسندر لاكازيت البالغ من العمر 34 عاما، قائلا: "من أرض التراث ليون إلى أرض المستقبل نيوم، القناص ‎لاكازيت هنا".

وقال النادي السعودي في تدوينة أخرى: "الهداف التاريخي ‎ألكسندر لاكازيت، مرحـبا بك في نيوم".

دافع ألكسندر لاكازيت من قبل عن ألوان ليون الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، وحقق ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، ومثل منتخب بلاده في 16 مباراة دولية.
(روسيا اليوم)
 
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