رسميا.. فريق سعودي يتعاقد مع المهاجم ألكسندر لاكازيت

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نيوم السعودي الصاعد حديثا إلى "روشن" للمحترفين، رسميا ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه.ونشر نادي نيوم عبر حسابه في منصة "X"، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع ألكسندر لاكازيت البالغ من العمر 34 عاما، قائلا: "من أرض التراث ليون إلى أرض نيوم، القناص ‎لاكازيت هنا".وقال في تدوينة أخرى: "الهداف التاريخي ‎ألكسندر لاكازيت، مرحـبا بك في نيوم".دافع ألكسندر لاكازيت من قبل عن ألوان ليون الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، وحقق ألقاب وكأس السوبر الفرنسي وكأس ، ومثل منتخب بلاده في 16 مباراة دولية.(روسيا اليوم)