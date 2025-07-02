كورتوا: عودة مبابي تعزز حظوظ الريال في المونديال

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أكد حارس مرمى ، تيبو كورتوا، على أهمية عودة إلى صفوف الفريق، وتوقع مستقبلا مشرقا للمهاجم الشاب غونزالو غارسيا.وشارك مبابي لدقائق معدودة فقط في تأهل إلى ربع نهائي للأندية بالولايات المتحدة، بعدما لعب بديلا في الفوز المريح بهدف على في ملعب هارد روك بمدينة ميامي.وتوهج غارسيا مجددا في صفوف ريال مدريد، بعدما سجل هدفه الثالث في هذه البطولة، ليواصل مسيرته المميزة نحو دور الثمانية.وقال كورتوا في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد (فيفا): «عودة مبابي مهمة جدا، فكلما زاد عدد اللاعبين الجاهزين في الفريق كان ذلك أفضل، خصوصا لاعبا بحجم كيليان».وأضاف الحارس البلجيكي الدولي: «نحن سعداء بالمجموعة الحالية، ومن الرائع دائما أن يكون لدينا فريق مكتمل من الناحية البدنية».وانتقل كورتوا للإشادة بزميله الشاب غارسيا، قائلا: «إنه مهاجم رائع، ونعرفه جيدا، فهو يتدرب مع الفريق منذ عامين، يسجل الكثير من الأهداف، وحضوره قوي داخل منطقة الجزاء، ويجيد ضربات الرأس، لذا فهو لاعب مفيد للفريق».أما بشأن فرص ريال مدريد في التتويج بكأس العالم للأندية، ختم كورتوا تصريحاته: «الفوز بالنسخة الأولى من أي بطولة يبقى أمرا مميزا دائما، لكن يتبقى مشوار طويل أمامنا، وهناك العديد من الفرق القوية التي تنتظرنا». (الشرق الأوسط)