Advertisement

رياضة

رسميا.. الأهلي المصري يضم محمد شريف لمدة 5 سنوات

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1386049-638871286654701195.jpg
Doc-P-1386049-638871286654701195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النادي الأهلي المصري ضم محمد شريف في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الخليج السعودي لمدة 5 سنوات قادمة، حيث ظهر اللاعب عبر قناة النادي.
Advertisement


وأوضح شريف (29 عاما) في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تلقيت عدة عروض من خارج وداخل مصر، من أندية تركية وقطرية ومصرية".
وأكمل "كنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي، ولكن آخرت نفسي على أمل الانضمام للأهلي".

وتابع: "وقعت منذ قليل في فرع الجزيرة، بعدما عقدت اجتماع في فرع الأهلي بالشيخ زايد مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وعن سجله التهديفي في مباريات القمة، قال شريف: "سجلت 7 أهداف أمام الزمالك، والهدف الأفضل لي هو الهدف الثالث من صناعة علي معلول بالأسبوع الـ14 موسم 2022 - 2023".

وتابع: "أرقامي كانت جيدة قبل رحيلي عن الأهلي، ولدي دوافع كبيرة لأكرر وأزيد تلك الأرقام، وكنت أتمنى التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

وتحدث محمد شريف عن تجربة الخليج السعودي "السنة الأولى مع الخليج في السعودية كنت راض عنها، أما السنة الثانية فالإصابة عطلتني، كنت ألعب في فريق بوسط الجدول في الدوري السعودي، ولا يهاجم كثيرًا، وبالتالي معدل أهدافي أقل".

كما أشار إلى أنه لم يخرج من الأهلي بسبب مشكلة "كنت أرى أنني بحاجة للخروج عن الأهلي في تلك الوقت، ولم أرحل عن الأهلي بسبب مشكلة، انتقلت إلى الخليج مقابل مليون و800 ألف دولار، وهذا رقم جيد لأنه كان يتبقى لي سنة في عقدي مع الأهلي".

واختار شريف مثله الأعلى "محمد أبو تريكة، ومحمود الخطيب".
وردا على موقفه من المشاركة أساسيا، أوضح شريف: "نبدأ الموسم واللاعب الأفضل يشارك أساسيا حسب وجهة نظر المدير الفني، ما يتوجب عليّ هو التدريب جيدا، ولا يوجد لاعب يضمن مكانه، ودائما هناك تغير".

وأتم شريف حديثه: "وقعت للأهلي وأعلم أن هناك منافسة قوية للمشاركة، وأعد الجماهير بأنهم سيروا لاعبا مختلفا".

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي، حيث خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا وحقق 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتي كأس العالم للأندية.
مواضيع ذات صلة
بعد احتفالية التتويج بالدوري المصري.. الأهلي يعلن رسميا عن مدربه الجديد
lebanon 24
03/07/2025 10:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم
lebanon 24
03/07/2025 10:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اميركا كانت غائبة عن الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات واليوم نصحح هذا المشهد
lebanon 24
03/07/2025 10:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي المصري يعلن ضم "زيزو"
lebanon 24
03/07/2025 10:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:41 | 2025-07-03
23:00 | 2025-07-02
15:30 | 2025-07-02
13:00 | 2025-07-02
10:36 | 2025-07-02
10:27 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24