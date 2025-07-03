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رياضة
خبر حزين لعشاق كرة القدم.. وفاة لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال في حادث مأسوي
Lebanon 24
03-07-2025
|
04:26
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في خبر صادم لعشاق
كرة القدم
، توفي
البرتغالي
ديوغو جوتا
، نجم
ليفربول
الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة
زامورا
شمال غربي
إسبانيا
.
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وبحسب صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، فإن وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من
الطريق السريع
A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها
جوتا
لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.
وأكد شهود
عيان
، في اتصال مع
خدمات الطوارئ
على الرقم 112، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ. (سكاي نيوز عربية)
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