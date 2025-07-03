خبر حزين لعشاق كرة القدم.. وفاة لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال في حادث مأسوي

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في خبر صادم لعشاق ، توفي ، نجم الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة شمال غربي .وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.وأكد شهود ، في اتصال مع على الرقم 112، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ. (سكاي نيوز عربية)