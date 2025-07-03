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رياضة
بعد وفاة زميله اللاعب بشكل مفاجئ.. رونالدو يكسر صمته برسالة حزينة ومؤثرة جدًا
Lebanon 24
03-07-2025
|
06:52
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البرتغالي كريستيانو رونالدو
نجم فريق النصر السعودي رسالة إلى عائلة مواطنه وزميله السابق دييغو
جوتا
الذي وافته
المنية
اليوم الخميس.
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وتوفي دييغو جوتا وشقيقه أندريا في حادث سير في
إسبانيا
، ما أثار موجة من الحزن في الأوساط الرياضية.
وتزامل
كريستيانو رونالدو
مع جوتا في منتخب إسبانيا منذ عام 2019 حتى الآن حيث توجا سوياً بلقبين لدوري أمم
أوروبا
في 2019 و2025.
وكتب
رونالدو
عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: " لا أصدق ما حدث!! كنا قبل أيام قليلة مع بعضنا البعض، كيف حدث ذلك؟".
وأضاف: "إلى عائلتك، وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائمًا. رحمهم الله. ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا".
وتمتع كريستيانو رونالدو الأسطورة المتوج 5 مرات بجائزة
الكرة الذهبية
كأفضل لاعبي العالم ما بين 2008 و2017 بعلاقة صداقة وطيدة مع جوتا خلال السنوات الأخيرة.
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