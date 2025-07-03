بعد وفاة زميله اللاعب بشكل مفاجئ.. رونالدو يكسر صمته برسالة حزينة ومؤثرة جدًا

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وجه نجم فريق النصر السعودي رسالة إلى عائلة مواطنه وزميله السابق دييغو الذي وافته اليوم الخميس.وتوفي دييغو جوتا وشقيقه أندريا في حادث سير في ، ما أثار موجة من الحزن في الأوساط الرياضية.وتزامل مع جوتا في منتخب إسبانيا منذ عام 2019 حتى الآن حيث توجا سوياً بلقبين لدوري أمم في 2019 و2025.وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: " لا أصدق ما حدث!! كنا قبل أيام قليلة مع بعضنا البعض، كيف حدث ذلك؟".وأضاف: "إلى عائلتك، وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائمًا. رحمهم الله. ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا".وتمتع كريستيانو رونالدو الأسطورة المتوج 5 مرات بجائزة كأفضل لاعبي العالم ما بين 2008 و2017 بعلاقة صداقة وطيدة مع جوتا خلال السنوات الأخيرة.