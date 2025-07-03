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رياضة

بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:25
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نعى لاعب إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي، البرتغالي ديوغو جوتا، الذي لقي مصرعه صباح اليوم الخميس، نتيجة حادث مروري مروع. 
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ونشر ميسي عبر خاصية "ستوري" صورة لجوتا، وأرفقها بعبارة: "ارقد بسلام".
 
 
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