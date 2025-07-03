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رياضة

فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:15
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فار النجمة على العهد 4-1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية، في ختام المرحلة ال12 من التصفية النهائية لأوائل الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.
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وسجل للنجمة ايبينغو (13) وعلي رضا اسماعيل (44) ومحمد صفوان (51) وفضل عنتر (53). وسجل العهد حسين رضا (75).

وانحصر اللقب مند عدة مراحل بين الانصار المتصدر والصفاء الوصيف.
 
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