فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1

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فار النجمة على 4-1، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مدينة الرياضية، في ختام المرحلة ال12 من التصفية النهائية لأوائل الدوري ال65 .وسجل للنجمة ايبينغو (13) وعلي رضا اسماعيل (44) ومحمد صفوان (51) وفضل عنتر (53). وسجل العهد حسين رضا (75).وانحصر اللقب مند عدة مراحل بين المتصدر والصفاء الوصيف.