خبر سارّ لعشاق "الهلال" السعودي قبل مواجهة "فلومينينسي"

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تلقى وجماهيره نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينسي البرازيلي في ربع نهائيوبدد الفريق الطبي لنادي الشكوك حول جاهزية مهاجميه البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا.وكشفت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للفريق أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة المرتقبة، بعدما عانيا من إجهاد بدني، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الهلال على بنتيجة 4-3 فجر الثلاثاء الماضي. (سكاي نيوز)