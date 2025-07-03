26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خبر سارّ لعشاق "الهلال" السعودي قبل مواجهة "فلومينينسي"
Lebanon 24
03-07-2025
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
الهلال السعودي
وجماهيره نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينسي البرازيلي في ربع نهائي
كأس العالم للأندية.
Advertisement
وبدد الفريق الطبي لنادي
الهلال
الشكوك حول جاهزية مهاجميه البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا.
وكشفت صحيفة "الرياضية"
السعودية
أن الجهاز الطبي للفريق أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة المرتقبة، بعدما عانيا من إجهاد بدني، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الهلال على
مانشستر سيتي
بنتيجة 4-3 فجر الثلاثاء الماضي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
قبل مباراة "انتر"... خبر سار لعشاق برشلونة
Lebanon 24
قبل مباراة "انتر"... خبر سار لعشاق برشلونة
04/07/2025 03:06:29
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
04/07/2025 03:06:29
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يحذر من "مواجهة شاقة" أمام الهلال في كأس العالم للأندية
04/07/2025 03:06:29
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!
Lebanon 24
خبرٌ سار من المطار.. بُشرى "لبنانية"!
04/07/2025 03:06:29
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟
Lebanon 24
بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟
16:40 | 2025-07-03
03/07/2025 04:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1
Lebanon 24
فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1
14:15 | 2025-07-03
03/07/2025 02:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)
Lebanon 24
بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)
13:25 | 2025-07-03
03/07/2025 01:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب حادث نجم ليفربول ديوغو جوتا كُشف... هكذا توفي اللاعب وشقيقه (فيديو)
Lebanon 24
سبب حادث نجم ليفربول ديوغو جوتا كُشف... هكذا توفي اللاعب وشقيقه (فيديو)
11:53 | 2025-07-03
03/07/2025 11:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي يقتل لاعباً.. الرياضة العربية تنزف من جديد
Lebanon 24
القصف الإسرائيلي يقتل لاعباً.. الرياضة العربية تنزف من جديد
10:01 | 2025-07-03
03/07/2025 10:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:40 | 2025-07-03
بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟
14:15 | 2025-07-03
فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1
13:25 | 2025-07-03
بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)
11:53 | 2025-07-03
سبب حادث نجم ليفربول ديوغو جوتا كُشف... هكذا توفي اللاعب وشقيقه (فيديو)
10:01 | 2025-07-03
القصف الإسرائيلي يقتل لاعباً.. الرياضة العربية تنزف من جديد
08:45 | 2025-07-03
ديوغو جوتا.. اللاعب الذي ودّع الحياة قبل أن يودّع الملاعب
فيديو
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
04/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24