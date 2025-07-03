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رياضة

خبر سارّ لعشاق "الهلال" السعودي قبل مواجهة "فلومينينسي"

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:57
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تلقى الهلال السعودي وجماهيره نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
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وبدد الفريق الطبي لنادي الهلال الشكوك حول جاهزية مهاجميه البرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الطبي للفريق أكد جاهزية اللاعبين للمواجهة المرتقبة، بعدما عانيا من إجهاد بدني، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 فجر الثلاثاء الماضي. (سكاي نيوز)
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