خفض أسعار تذاكر ربع نهائي مونديال الأندية

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خفّض "فيفا"، أسعار تذاكر مباريات الدور الربع النهائي من للأندية 2025، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، في محاولة لمواجهة ضعف الإقبال الجماهيري على بعض المباريات.وبحسب منصة "تيكت ماستر"، الشريك الرسمي لبيع التذاكر، عُرضت تذاكر مباراة فلومينينسي البرازيلي والهلال السعودي بسعر يبدأ من 11.15 دولار، على ملعب "كامبينغ وورلد" في أورلاندو، فيما بلغت تذاكر مواجهة تشيلسي أمام بالميراس 22.30 دولار فقط.أما قمة ميونخ وباريس على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، فشهدت طرح التذاكر بسعر 44.60 دولار، بانخفاض واضح عن القيمة الأصلية التي حددها "فيفا" في وقت سابق. (الامارات 24)