Advertisement

رياضة

بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1386440-638871829551441696.jpg
Doc-P-1386440-638871829551441696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحفية عن ردة فعل اللاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إثر الصدمة التي هزت عالم كرة القدم بعد وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع.
Advertisement

وأفادت أن صلاح قرر قطع إجازته السنوية التي يقضيها حاليا في اليونان، والعودة إلى إنكلترا غدا الجمعة، في خطوة تظهر مدى عمق العلاقة التي كانت تربطه بزميله الراحل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بهذه الكلمات... ودّع ميسي ديوغو جوتا (صورة)
lebanon 24
04/07/2025 03:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب حادث نجم ليفربول ديوغو جوتا كُشف... هكذا توفي اللاعب وشقيقه (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 03:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ديوغو جوتا.. اللاعب الذي ودّع الحياة قبل أن يودّع الملاعب
lebanon 24
04/07/2025 03:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز نجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم... شاهدوا ردّة فعل محمد صلاح (فيديو)
lebanon 24
04/07/2025 03:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:57 | 2025-07-03
14:15 | 2025-07-03
13:25 | 2025-07-03
11:53 | 2025-07-03
10:01 | 2025-07-03
08:45 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24