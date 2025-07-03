بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟

كشفت تقارير صحفية عن ردة فعل اللاعب ، جناح فريق ، إثر الصدمة التي هزت عالم بعد وفاة زميله في حادث سير مروع.

Advertisement



وأفادت أن صلاح قرر قطع إجازته السنوية التي يقضيها حاليا في ، والعودة إلى غدا الجمعة، في خطوة تظهر مدى عمق العلاقة التي كانت تربطه بزميله الراحل. (روسيا اليوم)