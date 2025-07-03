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رياضة
بعد وفاة ديوغو جوتا... ماذا فعل محمد صلاح؟
Lebanon 24
03-07-2025
|
16:40
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كشفت تقارير صحفية عن ردة فعل اللاعب
المصري محمد صلاح
، جناح فريق
ليفربول
، إثر الصدمة التي هزت عالم
كرة القدم
بعد وفاة زميله
البرتغالي
ديوغو جوتا
في حادث سير مروع.
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وأفادت أن صلاح قرر قطع إجازته السنوية التي يقضيها حاليا في
اليونان
، والعودة إلى
إنكلترا
غدا الجمعة، في خطوة تظهر مدى عمق العلاقة التي كانت تربطه بزميله الراحل. (روسيا اليوم)
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