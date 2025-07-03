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رياضة

بتهمة "الارتباط بكارتل مخدرات".. اعتقال رياضي شهير في أميركا

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:44
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ألقت سلطات الهجرة الأميركية القبض على بطل الملاكمة المكسيكي السابق خوليو سيزار تشافيز جونيور (39 عامًا) في لوس أنجلوس، تمهيدًا لترحيله إلى المكسيك، حيث يواجه مذكرة توقيف بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة.
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وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن تشافيز متهم بالارتباط بكارتل "سينالوا" الشهير، وبالتورط في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات. ووصفت البيان بأنه "لا أحد فوق القانون، حتى المشاهير"، في إشارة إلى تطبيق سياسة صارمة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

جاء الاعتقال بعد أيام من خسارة تشافيز أمام المؤثر الأميركي جيك بول في نزال أقيم بكاليفورنيا. ويُشتبه أيضاً بأن الملاكم أدلى بمعلومات مضللة في طلبات الهجرة، وتجاوز تأشيرته، رغم محاولته نيل الإقامة الدائمة عبر زواجه من أميركية يُزعم ارتباطها سابقًا بنجل "إل تشابو".

محامي تشافيز نفى جميع التهم، واصفًا التوقيف بأنه "حملة ترهيب تستهدف المجتمع اللاتيني"، فيما لم تُصدر المكسيك بعد أي تعليق رسمي على عملية الترحيل المرتقبة. (BBC)
السلطات <a class='entities-links' href='/entity/106586795/الأمريكية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الأمريكية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الأمريكية&id=11278&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الأمريكية</a> تعتقل الملاكم المكسيكي تشافيز جونيور | كووورة

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