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رياضة

مليونير سيرافق سابالينكا خلال رحلة ويمبلدون (صورة)

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:14
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عندما تدخل أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، ملعب ويمبلدون الرئيسي لمواجهة إيما رادوكانو عصر الجمعة، سيكون هناك داعم ثابت في مقصورتها: شريكها جورجيوس فرانغوليس، رجل الأعمال البرازيلي ومؤسس شركة "Oakberry" المتخصصة في منتجات الأساي.
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نشأت العلاقة بين سابالينكا وفرانغوليس مطلع العام الماضي عندما أصبحت سفيرة لعلامته التجارية، وأعلنا ارتباطهما العاطفي في أيار. ومنذ ذلك الحين، أصبح فرانغوليس حاضرًا في معظم بطولاتها، بل ويشارك أحيانًا في تدريباتها.
أرينا سابالينكا جورجيوس فرانجوليس

رغم أن الأضواء تسلط عادة على النجوم داخل الملاعب، فإن فرانغوليس لا يقل شهرة خارجها، إذ تُقدّر ثروته بحوالي 75 مليون دولار، متفوقًا ماليًا على كل من سابالينكا (13.7 مليون جنيه إسترليني) ورادوكانو (9.4 مليون جنيه إسترليني)، بحسب مجلة "فوربس".

وبينما يوفق فرانغوليس، البالغ من العمر 36 عامًا، بين عمله ومتابعة جولات التنس، يشتهر أيضًا بشغفه برياضة السيارات، حيث قال في تصريح سابق لصحيفة "Greek Herald": "أجد نفسي أقضي وقتي بين مباريات التنس، وأعمال أوكبيري، وحلبات السباق".

سابالينكا، التي بلغت السابعة والعشرين في أيار الماضي، غالبًا ما تنسب الفضل لشريكها في دعمها النفسي والذهني، رغم تعليقاتها الطريفة أحيانًا، كما حدث بعد تتويجها في سينسيناتي العام الماضي حين قالت ممازحة: "شكرًا لصديقي... أقصد شكرًا لأصدقائي الإنكليز الفظيعين، لا أعلم ما الذي قلته للتو!"
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