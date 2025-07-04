قبل ساعات فقط من الحادث المأسوي.. شاهدوا الصورة الأخيرة لديوغو جوتا

ظهرت الصورة الأخيرة للنجم لاعب قبل وفاته المفجعة وهو يحتفل مع زوجته وأصدقائه في حفل زفاف بإحدى ضواحي بحسب ما نشرته صحيفة "ريكورد" .

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وجاءت هذه اللقطة قبل ساعات فقط من الحادث المأسوي الذي أودى بحياة نجم ليفربول وشقيقه عندما انفجر إطار سيارتهما من طراز لامبورغيني على A-52 قرب بلدة سيرناديا ، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى ما تسبب بانقلاب السيارة واندلاع النيران فيها.

وقبل انطلاقه في رحلته حضر وزوجته حفل زفاف صديق لهما في عطلة نهاية الأسبوع وظهرا في صورة جماعية التقطت في الحفل، فقد بدا جوتا مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق بنفسجية ونظارات شمسية داكنة، مبتسما بسعادة واضحة.

وتضم الصورة تسعة أشخاص بينهم زوجته التي كانت ترتدي فستانا بنفسجيا مزهرا وحقيبة وردية ونظارات شمسية.



وكانت روتي قد نشرت في اليوم السابق على الحادث صورا من حفل زفافهما وكتبت: " تحقق" ليرد عليها جوتا في التعليقات: "أنا المحظوظ".