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رياضة

قبل ساعات فقط من الحادث المأسوي.. شاهدوا الصورة الأخيرة لديوغو جوتا

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:59
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ظهرت الصورة الأخيرة للنجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول قبل وفاته المفجعة وهو يحتفل مع زوجته وأصدقائه في حفل زفاف بإحدى ضواحي البرتغال بحسب ما نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.
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وجاءت هذه اللقطة قبل ساعات فقط من الحادث المأسوي الذي أودى بحياة نجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا عندما انفجر إطار سيارتهما من طراز لامبورغيني على الطريق السريع A-52 قرب بلدة سيرناديا الإسبانية، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى ما تسبب بانقلاب السيارة واندلاع النيران فيها.
 
وقبل انطلاقه في رحلته حضر جوتا وزوجته حفل زفاف صديق لهما في عطلة نهاية الأسبوع وظهرا في صورة جماعية التقطت في الحفل، فقد بدا جوتا مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق بنفسجية ونظارات شمسية داكنة، مبتسما بسعادة واضحة.
 
وتضم الصورة تسعة أشخاص بينهم زوجته روتي التي كانت ترتدي فستانا بنفسجيا مزهرا وحقيبة وردية ونظارات شمسية. 

وكانت روتي قد نشرت في اليوم السابق على الحادث صورا من حفل زفافهما وكتبت: "حلمي تحقق" ليرد عليها جوتا في التعليقات: "أنا المحظوظ".
 
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